الإثنين 25 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

المدارس تستقبل تلاميذ رياض الأطفال الثلاثاء والأربعاء.. وجار توزيع الكتب المدرسية

طلاب
طلاب

تستعد المدارس على مستوى الجمهورية لاستقبال تلاميذ مرحلة رياض الأطفال يومي الثلاثاء والأربعاء من هذا الأسبوع، استعدادًا لانطلاق العام الدراسي 2024، يوم السبت المقبل 30 سبتمبر، فى المحافظات التي بها دراسة يوم السبت، وتستكمل باقي المحافظات يوم الأحد.

وقال مصدر مسئول بديوان عام مديرية التربية والتعليم بالقاهرة إنه تم التشديد على كل الإدارات التعليمية بتطبيق لائحة الانضباط المدرسى وتوزيعها داخل المدارس، لتحقيق الانضباط الذاتى للطالب داخل وخارج المدرسة. 

وشدد المصدر على أنه تم تجهيز المدارس والفصول استعدادًا للعام الدراسى الجديد، وتجهيز جداول المتابعة، والحصص الدراسية فى جميع المواد.

وأضاف المصدر أنه جار توزيع الكتب المدرسية على الإدارات التعليمية، لتوزيعها على المدارس قبل بداية الأسبوع المقبل، لتوزيعها على التلاميذ داخل الفصول. 

من جانبها، قالت أمل الحلاج، مديرة مدرسة الهلال الأحمر الرسمية لغات، بإدارة البساتين التعليمية، إن المدرسة على أتم استعداد لاستقبال تلاميذ رياض الأطفال المقبولين بالتقديم الإلكتروني بالمدرسة.

وشددت الحلاج على أنه تم تزيين الفصول للتلاميذ بالبلالين، ووضع المقاعد فى شكل حرف (u)  لتحفيز التلاميذ وانجذابهم للمدرسة.

توجيهات وتشديدات.. استعدادات بداية العام الدراسي الجديد 2024

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤

وكانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أعلنت عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت الموافق ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣، إلى السبت ٨ يونيو ٢٠٢٤، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم ٢٧ يناير ٢٠٢٤.

كما أعلنت الوزارة أنه سيتم السماح للمدارس الدولية الراغبة في بدء الدراسة مبكرًا بداية الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الجاري، بعد التقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم، لأخذ الموافقة اللازمة.

وطبقًا لمواعيد الخريطة الزمنية للعام الدراسي ٢٠٢٣ / ٢٠٢٤، بإجمالي عدد أسابيع للعام الدراسي ٣٥ أسبوعًا، فتأتى على النحو التالي:

١- بدء الفصل الدراسي الأول ٣٠ سبتمبر ٢٠٢٣ إلى الخميس ٢٥ يناير ٢٠٢٤.

٢- بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد ١٤ يناير ٢٠٢٤.

٣- بدء امتحان الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء ٩ يناير ٢٠٢٤.

٤- بدء الفصل الدراسي الثاني السبت ١٠ فبراير ٢٠٢٤ إلى الخميس ٦ يونيو ٢٠٢٤.

٥- بدء امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت ٢٥ مايو ٢٠٢٤.

٦- بدء امتحانات الدبلومات الفنية السبت ١ يونيو ٢٠٢٤.

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نصوص لائحة الانضباط المدرسي 2023.. أول أيام العام الدراسي الجديد

٧ - بدء امتحانات الثانوية العامة السبت ١٥ يونيو ٢٠٢٤.

٨- يخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

٩- تعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثاني ضمن أيام الدراسة الفعلية، وتحتسب ضمن نسبة الحضور المنصوص عليها قانونيًا.

١٠- مدة إجازة نصف العام أسبوعين تبدأ من السبت الموافق ٢٧ يناير ٢٠٢٤، وتنتهي الخميس ٨ فبراير ٢٠٢٤، وفي حالة تعارض موعد إجازة نصف العام مع إجازة وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وقطاع المعاهد الأزهرية يتم توحيد الإجازة معهما.

١١- هذه المواعيد تشمل جميع مراحل التعليم المختلفة بالمدارس الرسمية والرسمية اللغات والخاصة والخاصة لغات. 

انطلاق العام الدراسي 2024 الإدارات التعليمية الانضباط المدرسي توزيع الكتب المدرسية مرحلة رياض الأطفال الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد ٢٠٢٣ ٢٠٢٤

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