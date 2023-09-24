المصروفات الدراسية للعام الدراسى 2023/ 2024

المصروفات الدراسية 2024، ارتفعت معدلات البحث، على جوجل وشبكات التواصل الاجتماعي، من الطلبة والطالبات وأولياء الأمور، بتلك الكلمات البحثية، خلال الساعات الأخيرة، قبل العام الدراسي الجديد 2023 /2024، المقرر انطلاقه يوم 30 سبتمبر الجاري، وذلك من أجل معرفة المصروفات الدراسية للعام الجديد ومصروفات الفئات المعفاة وأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم.

المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2023/ 2024

ووفقا لنشرة المصروفات المدرسية التي أعلنتها وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للعام الجديد 2023/ 2024، لكل الصفوف الدراسية، جاءت كما يلي :-

312.60 جنيه للصفوف من رياض الأطفال والحلقة الابتدائية.

212.60 جنيه للحلقة الاعدادية.

527.60 جنيه للصف الأول الثانوي العام.

512.60 جنيه من الصف الثاني الثانوي حتى الثالث الثانوي العام.

227.60 جنيه للصف الأول الثانوي الفني بكافة أنواعه وأنظمته من (3: 5) سنوات.

212.60 جنيه لباقي صفوف التعليم الثانوي الفني بكل أنواعه وأنظمته من (3: 5) سنوات.

الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023- 2024

الصف مرحلة رياض الأطفال، لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 171.05 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 37.10 جنيه.

الصف الأول الابتدائي، لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 171.05 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 37.10 جنيه.

الصف الأول الإعدادى، لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 119.50 جنيه وللفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 34 جنيه.

الصف الأول الثانوي العام، لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 292.92 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 65.90 جنيه.

الصف الأول الثانوي خدمات، لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 1142.95 جنيه وللفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 65.90 جنيه.

الصف الأول الثانوي الفني، لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 132.90 جنيه وللفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 50.90 جنيه.

الصف الثاني والثالث الثانوي للخدمات، لأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 1025.45 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 800.90 جنيه.