قيمة المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 جميع المراحل

تتواصل عمليات البحث عبر محرك “جوجل”عن قيمة المصروفات المدارسية للعام الدراسي 2023-2024 جميع المراحل، حيث تعد من الموضوعات التي تشغل أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في نهاية سبتمبر الجاري.

وتزايدت عمليات بحث أولياء الأمور عن المصروفات الدراسية 2024 خلال الساعات الماضية وذلك لمعرفة قيمة تلك المصروفات قبل بدء دخول المدارس.

المصروفات المدارسية للعام الدراسي 2023-2024 جميع المراحل

مرحلة رياض الأطفال تبلغ قيمة الرسوم 312.60 جنيه.

المرحلة الابتدائية 312.60 جنيه.

المرحلة الإعدادية 212.60 جنيه.

الصف الأول الثانوي 527.60 جنيه.

الصف الثاني والثالث الثانوي 512.90 جنيه.

لصف الأول الثانوي الفني 227.60 جنيه.

الصف الثاني والثالث الثانوي الفني 212.60 جنيه.

الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية 2024

أبناء شهداء ثورة يناير.

أبناء مصابي الثورة.

أبناء المرأة المطلقة والمهجورة.

الأبناء في دور الرعاية الاجتماعية.

الأبناء الأيتام ( يتامى الأب).

الطلاب أبناء ذوي الإعاقة والمكفوفين.

جميع طلبة وطالبات مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة.

طرق سداد المصروفات الدراسية 2024

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب سداد المصروفات الدراسية 2023 من خلال طريقتين، وهما، كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 بشكل كامل، ونظام الأقساط في مواعيد محددة.

وجاءت طرقة دفع المصروفات الدراسية من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 كالتالي:

حدد كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 كاملة على الكود 666.

نظام دفع المصروفات الدراسية بشكل أقساط من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري على كود 66609.

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كما يشمل كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023، كافة البيانات الشخصية التي تخص الطالب، والتي تتضمن التالي: الاسم الرباعي، محل إقامة الطالب، المرحلة التعليمية، واسم المدرسة، وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ولي الأمر والطالب بالاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس.