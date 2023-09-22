الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

قيمة المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 جميع المراحل

المصروفات المدارسية
المصروفات المدارسية

تتواصل عمليات البحث عبر محرك “جوجل”عن قيمة المصروفات المدارسية للعام الدراسي 2023-2024 جميع المراحل، حيث تعد من الموضوعات التي تشغل أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي الجديد في نهاية سبتمبر الجاري.

وتزايدت عمليات بحث أولياء الأمور عن المصروفات الدراسية 2024 خلال الساعات الماضية وذلك لمعرفة قيمة تلك المصروفات قبل بدء دخول المدارس.

المصروفات المدارسية للعام الدراسي 2023-2024 جميع المراحل

  • مرحلة رياض الأطفال تبلغ قيمة الرسوم 312.60 جنيه.
  • المرحلة الابتدائية 312.60 جنيه.
  • المرحلة الإعدادية 212.60 جنيه.
  • الصف الأول الثانوي 527.60 جنيه.
  • الصف الثاني والثالث الثانوي 512.90 جنيه.
  • لصف الأول الثانوي الفني 227.60 جنيه.
  • الصف الثاني والثالث الثانوي الفني 212.60 جنيه.

الفئات المعفاة من دفع المصروفات الدراسية 2024

  • أبناء شهداء ثورة يناير.
  • أبناء مصابي الثورة.
  • أبناء المرأة المطلقة والمهجورة.
  • الأبناء في دور الرعاية الاجتماعية.
  • الأبناء الأيتام ( يتامى الأب).
  • الطلاب أبناء ذوي الإعاقة والمكفوفين.
  • جميع طلبة وطالبات مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة.

موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس الحكومية.. قيمة مصروفات الدراسة

حسب الخريطة الزمنية للوزارة.. موعد بدء الدراسة 2023/2024

طرق سداد المصروفات الدراسية 2024

ويستطيع أولياء الأمور والطلاب سداد المصروفات الدراسية 2023 من خلال طريقتين، وهما، كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 بشكل كامل، ونظام الأقساط في مواعيد محددة.

وجاءت طرقة دفع المصروفات الدراسية من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 كالتالي:

حدد كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023 كاملة على الكود 666.

نظام دفع المصروفات الدراسية بشكل أقساط من خلال كود دفع مصاريف المدارس فوري على كود 66609.

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كما يشمل كود دفع مصاريف المدارس فوري 2023،  كافة البيانات الشخصية التي تخص الطالب، والتي تتضمن التالي: الاسم الرباعي، محل إقامة الطالب، المرحلة التعليمية، واسم المدرسة، وتشدد وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني على ولي الأمر والطالب بالاحتفاظ بكود دفع مصاريف المدارس.

  • تسدد الرسوم في حساب صندوق دعم وتمويل وإدارة وتشييد المشروعات التعليمية.
  • متاح سداد المصروفات من خلال منافذ التحصيل الإلكتروني المتعاقد معها.
  • يتاح للطالب أيضا تسجيل المصروفات بمكاتب البريد بجيمع أنحاء الجمهورية.
  • يسدد الطالب الرسوم بالرقم القومي.
  • تسدد الرسوم على خدمات (فورى - وقتي - إيجي باى - سداد - ضامن - أمان).
  • متاح أيضا سدادها عبر خدمات (مصاري - بيي - ممكن - طلقة - موجة - خالص موبايل - أموال).
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