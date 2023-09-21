الخميس 21 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة 2023/2024

أرشيفية
أرشيفية

رابط الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة 2023/2024 من المواضيع التي يتزايد معدل البحث عنها من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” يستعرض خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر.

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة 2023/2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالقاهرة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة من خلال الضغط على هذا الرابط.

https://eduserv.cairo.gov.eg/Transfers

2- اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة التحويلات.

3- إدخال الرقم القومي للطالب.

4- الضغط على زر بحث.

5- تظهر النتيجة.

الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة 2023/2024

يمكن الاستعلام عن نتيجة التحويل بين المدارس بالجيزة، من خلال اتباع الخطوات الآتية:

1- الدخول على موقع مديرية التربية والتعليم بمحافظة الجيزة من خلال الضغط على هذا الرابط.

https://www.gizaedu.net/tran.html

2- اختيار خانة الاستعلام عن نتيجة التحويل الطالب بالرقم القومي.

3- إدخال الرقم القومي للطالب.

4- الضغط على زر بحث.

5- تظهر النتيجة.

وعلى صعيد متصل حددت مديرية التربية والتعليم من خلال موقعها الإلكتروني أن المراحل التي يمكن التحويل إليها من المرحلة الثانية رياض أطفال، ومرحلة التعليم الأساسي، وكذلك المرحلة الإعدادية، وكذلك المرحلة الثانوية، مع العلم أن استمارة الرغبات هو إجراء روتيني لا يعتد به إلا بعد بعد التنسيق من خلال اللجنة المشكلة بالإدارة التعليمية.

وقالت مديرية التربية والتعليم، إن نتيجة تحويلات المدارس بالجيزة 2023، تم إعلانها من 15 أغسطس الماضي، ويجب التقديم في المدرسة خلال 10 أيام من إعلان النتيجة، وإلا سيكون التحويل لاغي، حيث يذهب ولي الأمر إلى المدرسة المرشح لها، ويقدم الأوراق اللازمة الخاصة بالطالب، بالإضافة إلى ورقة الترشيح، مع العلم أن العام الدراسي الجديد سيبدأ 30 سبتمبر المقبل.

نتيجة التحويلات بين المدارس بالرقم القومي الجيزة 2023

الأوراق المطلوبة للتحويل من مدرسه لمدرسه 2024/2023

1- صورة أرشيفية.

2- استمارة طلب التحويل.

3- شهادة الميلاد للطالب (الأصل).

4- “4”صور حديثة للتلميذ 4×6.

5- اجتياز المقابلة الشخصية للطالب وأولياء الأمور (في المدارس التجريبية)

6- موافقة المدرسة المراد التحويل إليها.

7- بيان نجاح لآخر صف التحق به الطالب مختوم من الإدارة التعليمية.

8- سداد المصروفات الدراسية خلال 10 أيام من إعلان نتيجة التحويل.

9- قد تطلب المدرسة مستندات إضافية.

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نتيجة التحويلات بين المدارس بالرقم القومي الجيزة 2023

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