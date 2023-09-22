استعدادات أمنية بمحيط المدارس والجامعات قبل العام الدراسى الجديد

كشف مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية، عن انتهاء كل قطاعات الوزارة، من وضع خطة أمنية شاملة، تزامنًا مع قرب بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.

وأكد المصدر الأمني- في تصريحٍ صحفيِّ الجمعة- أن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، وجه القطاعات الأمنية المعنية، ببذل كل الجهود؛ لتأمين سير العملية التعليمية، وتوفير المناخ الآمن للطلبة، وللقائمين على العملية التعليمية، وذلك تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد الأسبوع المقبل.

تكثيف التواجد الأمني بمحيط المدارس

وأوضح أن الخطة الأمنية الشاملة التي أعدتها وزارة الداخلية، تتضمن تكثيف التواجد الأمني والمروري بمحيط كل المدارس، والمعاهد، والجامعات، والطرق المؤدية إليها، وكذلك بكل المحاور والميادين والطرق المهمة، فضلًا عن تكثيف المرور وتعيين الارتكازات الأمنية، للقيام بعمليات التأمين والتمشيط المتواصل.

مساعدة الطلاب

وتابع أن الخطة الأمنية تتضمن أيضًا تقديم المساعدة للطلاب، للوصول إلى المدارس والجامعات في سهولة ويسر، فضلًا عن مواصلة تكثيف الدوريات والأقوال الأمنية بالشوارع والميادين الرئيسية، لمتابعة الحالة الأمنية على مدار الساعة.

وأكد المصدر الأمني أن اللواء محمود توفيق، وزير الداخلية، وجّه القيادات الأمنية بمختلف مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، بالقيام بجولات تفقدية تزامنًا مع بدء العام الدراسي الجديد؛ وذلك لمتابعة الحالة الأمنية، لا سيما بمحيط المدارس، والمعاهد، والجامعات، لتذليل العقبات وتهيئة المناخ الجيد والآمن للطلبة والقائمين على العملية التعليمية.