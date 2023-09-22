الجمعة 22 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

حسب الخريطة الزمنية للوزارة.. موعد بدء الدراسة 2023/2024

المدارس 2023/2024
المدارس 2023/2024

موعد بداية الدراسة بالمدارس واالجامعات 2023/2024 من الموضوعات التى ارتفعت معدلات البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول عبر مؤشر البحث “جوجل”.

موعد بدء الدراسة بالمدارس 2023/2024

حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الأول للعام الدراسى 2023/2024 وهو يوم 30 سبتمبر الحالى كما حددت الوزارة من خلال ما طرحته من خريطة زمنية موعد بدء الدراسة للترم الثاني للعام الدراسي 2023 -2024 والذي يبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024.

وتبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف.

كما أوضحت الخريطة الزمنية التى نشرتها الوزارة على موقعها الإلكترونى للعام الدراسى 2023/2024 أن  موعد بدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024  هو السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024

موعد بدء الدراسة 2023-2024 بالمدارس الحكومية

وحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة في الجامعات والمعاهد 2024، حيث سيبدأ الفصل الدراسي الأول في الجامعات 2023 -2024 بداية من السبت 30 سبتمبر 2023، وتستمر الفصل الأول من العام الدراسي 2023 -2024 لمدة 14 أسبوعا، حيث سينتهى الفصل الدراسي في الخميس 4 يناير 2024.

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وتعقد امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول 2023- 2024 في الجامعات يوم الثلاثاء 9 يناير 2024، وتنتهى الخميس 25 يناير 2024.

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي في الجامعات 2024، السبت 27 يناير 2024، وتنتهى الخميس 8 فبراير 2024.

موعد بدء الدراسة في الجامعات 2024 الفصل الدراسي الثاني

وبداية الدراسة في الجامعات 2023 الفصل الدراسي الثاني 2023 -2024 هى السبت 10 فبراير 2024، وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، وتنتهي رسميا في الجامعات 2024 يوم الخميس 30 مايو 2024.

وتعقد امتحانات الفصل الدراسى الثانى في الجامعات 2024 طوال شهر يونيو 2024حسب الجداول التى يتم وضعها من قبل الكليات المختلفة .

موعد بدء الدراسة لجامعات المدارس وزارة التربية والتعليم امتحانات

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