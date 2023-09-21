موعد بدء الدراسة 2023-2024 بالمدارس الحكومية

يتابع أولياء الأمور تفاصيل موعد بدء الدراسة 2023- 2024. للمدارس الحكومية من خلال محرك البحث "جوجل"، لذلك تستعرض "الدستور" خلال السطور الأتية كافة التفاصيل الخاصة بموعد بدء الدراسة 2023- 2024 بالإضافة للخريطة الزمنية للعام الجديد بالمدارس الحكومية والجامعات المصرية.

بدء الدراسة 2023- 2024 بالمدارس الحكومية

وبحسب ما أعلنته وزارة التربية والتعليم أنه من المقرر انطلاقه الدراسة يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 القادم، كما حددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024 والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024.

بدء امتحانات الدبلومات الفنية 2024

وفي الوقت نفسه حددت وزارة التربية والتعليم الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024

وكانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وحتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

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سيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، فيما ستبدأ امتحان الفصل الدراسي الأول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.