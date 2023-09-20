حقيقة تأجيل الدراسة 2024 في مصر وموعد بدء الدراسة الرسمي.. سؤال يدور في أذهان آلاف من أولياء الأمور والطلاب في التوقيت الحالي، بالتزامن مع قتراب موعد بدء الدراسة المقرر من خلال وزارة التربية والتعليم، ولكن يوجد مستجدات صحية جديدة قد تم الإعلان عنها رسميًا من خلال وزارة الصحة والسكان المصرية.

موعد بدء الدراسة لعام 2023-2024

وتداول أولياء الامور عبر مواقع التواصل الاجتماعي، شائعة تأجيل الدراسة في مصر، وذلك بسبب متحور EG5 وهو أحد متحورات فيروس كورونا، وهو ما يجعلهم يشعرون بالقلق والذعر والخوف على مستقبل جميع أبنائهم خصوصا وأن تكون متحورات فيروس كورونا سينشط أغلبها في فصل الشتاء مع وجود انخفاض في درجات الحرارة،.

ولذلك تعرض “الدستور” حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2024.

حقيقة تأجيل الدراسة في مصر 2024

أصدر المركز الإعلامي في مجلس الوزراء، بيانا يوضح فيه الحقيقة حول تأجيل الدراسة في مصر لعام 2024، وأوضح إنه بالتواصل مع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أكدت أنه لن يتم تأجيل الدراسة في مصر لعام 2023/2024، على أن تكون في موعدها المحدد من الوزارة طبقا الخريطة الزمنية المعلنة.

ومن منطلق حرص مجلس الوزراء على توضيح حقيقة الشائعات منعًا لإثارة البلبلة والذعر بين المواطنين، فقد أجاب المركز الإعلامي لمجلس الوزراء على تساؤل المصريين، هل يتم تأجيل الدراسة في مصر لعام 2023؟.

وأكد المركز أنه لن يتم تأجيل الدراسة حيث تبدأ في موعدها يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 لكافة المراحل التعليمية بالمدارس الرسمية والرسمية للغات والمدارس الخاصة والخاصة للغات.

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هل يتم تأجيل الدراسة في مصر 2024؟.. الصحة تجيب

استكمالا لتوضيح الحقيقة تأجيل الدراسة بمصر 2024، وللتأكيد على البدء للدراسة في موعدها المقرر في يوم 30 سبتمبر 2023، فقد قدمت وزارة الصحة والسكان في مصر نصيحة ثمينة لكافة أولياء الأمور وذلك استعدادا لبدء الدراسة، حيث أن أوصت بالحرص على التنظيم لمواعيد نوم الطفل، لأن حصوله يكون على الراحة الكافية سيقوي جهازه المناعي ويحميه من وجود أي عدوى سواء كانت عدوى فيروس كورونا أو الاصابة نزلات البرد والإنفلونزا.