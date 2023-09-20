مع اقتراب الدراسة.. طرق الوقاية من الأمراض الفيروسية بين الطلاب داخل المدارس

أيام قليلة تفصلنا عن بدء العام الدراسي الجديد، حيث تعتبر المدارس بيئة لانتشار الأمراض الفيروسية بين الأطفال نظرًا للتجمع الكبير بين الطلاب والتفاعل الوثيق بينهم.

وتعد نزلات البرد الشائعة من أكثر الأمراض الفيروسية شيوعًا بين الأطفال في المدارس وتنتقل هذه العدوى عن طريق القطيرات المتطايرة من الأنف والفم للشخص المصاب عند السعال أو العطس أو التحدث، وفي التقرير التالي، أبرز الأمراض الفيروسية التي تصيب الأطفال داخل المدارس وكيفية الوقاية منها.

الأنفلونزا

تُسبب الأنفلونزا أعراضًا شبيهة بنزلات البرد، ولكنها تكون أكثر حدة وتستمر لفترة أطول، وتنتقل الأنفلونزا أيضًا عن طريق القطيرات المتطايرة من الشخص المصاب.

الحصبة

ينتشر فيروس الحصبة بسهولة في المدارس والأماكن العامة، ويُعتبر الطلاب غير المحصنين ضد الحصبة أكثر عرضة للإصابة بهذا المرض الفيروسي، وينتقل الفيروس عن طريق القطيرات المتطايرة والتلامس المباشر مع المصاب.

الحصبة الألمانية

يُعرف أيضًا باسم "الحصبة الألمانية"، وهو مرض فيروسي يمكن أن ينتقل بين الأطفال في المدارس.

الحمى القلاعية

يسبب فيروس الحمى القلاعية طفحًا جلديًا مع حكة شديدة، وينتقل الفيروس عن طريق الاتصال المباشر مع الطفح الجلدي للشخص المصاب.

التهابات اللوزتين

تعد التهابات اللوزتين من أكثر الأمراض التي تصيب الأطفال في المدارس نتيجة تناول المشروبات الساخنة أو الباردة بدرجة عالية، أو ارتداء ملابس ثقيلة ثم خلعها والتعرض للهواء.

كيفية الوقاية من الأمراض والفيروسات

للوقاية من انتقال الأمراض الفيروسية في المدارس، ينبغي على الأطفال والمعلمين اتباع بعض الإجراءات الوقائية مثل:

- غسل اليدين بانتظام بالماء والصابون لمدة 20 ثانية على الأقل.

- تغطية الفم والأنف عند السعال أو العطس باستخدام الكوع أو الورقة المناديل الورقية.

- تجنب لمس العينين والأنف والفم باليدين غير المنظفة.

- تنظيف وتعقيم الأسطح المشتركة والألعاب بانتظام.

- تشجيع الأطفال على الابتعاد عن المدرسة والبقاء في المنزل إذا كانوا مصابين بأي أعراض مرضية.

وعلى إدارة المدرسة أن تقوم بتطبيق بعض الإجراءات الوقائية والإدارية للتعامل مع الأمراض الفيروسية في المدارس، وتشمل:

- التوعية والتعليم: تقوم المدارس بتوفير معلومات مهمة للطلاب وأولياء الأمور حول الأمراض الفيروسية المنتشرة وطرق الوقاية منها، يتم تعزيز النظافة الشخصية والصحة العامة كجزء من المناهج التعليمية.

- التهوية والتنظيف: يتم الاهتمام بتهوية الفصول الدراسية وتوفير تدفق الهواء الجيد، كما يتم تنظيف وتعقيم الفصول والأسطح المشتركة بانتظام للحد من انتقال الفيروسات.

- سياسات الغياب والعودة: تنص المدارس على سياسات صارمة بشأن الغياب عن المدرسة للطلاب الذين يعانون من أمراض فيروسية معديّة، يُطلب من الطلاب البقاء في المنزل حتى يتعافوا تمامًا ويمكنهم العودة بأمان دون خطر انتقال العدوى للآخرين.

التعاون مع المؤسسات الصحية: تتعاون المدارس مع المؤسسات الصحية المحلية للحصول على التوجيهات والمشورة فيما يتعلق بالأمراض الفيروسية والتدابير الوقائية. يتم تنسيق الجهود للتعامل مع أي تفشي محتمل واتخاذ الإجراءات اللازمة.

التطعيم: تشجع المدارس على التطعيم الوقائي للأطفال ضد الأمراض الفيروسية المنتشرة، يتم توفير الإرشادات والموارد للأهل لضمان تلقيح.