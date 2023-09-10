قبل بدء الدراسة.. كيف استعدت الدولة لحماية الطلاب من الفيروسات الموسمية؟

داخل إحدى المجموعات الخاصة بالأمهات عبر موقع التواصل "فيسبوك"، سألت نورهات عبده، عن أهمية منح أطفالها الأثنين لقاح الإنفلونزا الموسمية وإذا كان بإمكانه حماية الأطفال فعلا من النزلات المتكررة خلال فترة الشتاء، خاصة وأننا على أعتاب بدء سنة دراسية جديدة، تخشى الأم أن يعاني طفليها خلالها من الأمراض التي تحول دون استكمال دراستهم على نحو جيد.

ارتفعت الأصوات التي تتسأل عن هذا النوع من الأمصال، خاصة وأن وزارة الصحة والسكان أعلنت أن أفضل فترة يمكن أن يتاول الأطفال المصل خلالها هي خلال شهري سبتمبر وأكتوبر.

هل يحمي لقاح الأنفلونزا الموسمية من إصابة الأطفال بفيروس كورونا؟

منذ أن أعلنت وزارة الصحة عن وجود حالات مصابة بالمتحور الجديد من من فيروس كورونا، وهو متحور EG 5 والكثير من الأمهات يتسألن عن كيفية حماية أطفالهم من الإصابة بهذا المتحور سريع الانتشار، وعن ما إذا كان المصل الخاص بالأنفلونزا الموسمية يحمي هو الآخر من الإصابة بفيروس كورونا.

إيمان عطية، طبيبة الأطفال، قالت إنها تلقت الكثير من الأسئلة في هذا الصدد من الأمهات التي تردد على عيادتها، وعن ما إذا كان تناول مصل الإنفلونزا الموسمية حدث ذات أهمية وفائدة للأطفال من عدمه.

وأضافت عطية، أن تطعيم الأنفلونزا الموسمية، هو أحد أهم التطعيمات الإضافية التي يجب على الأمهات منحه لأطفالهم، فهو يحمي بنسبة كبيرة من مشاكل الجهاز التنفسي والتهابات الحلق المتكررة، وكذلك التهاب الأذن الوسطي.

وأكدت طبيبة الأطفال أن المصل يصبح تناوله في غاية الأهمية في الحالات التي يعاني فيها الأطفال من أمراض مثل حساسية الصدر، والأهم في ذلك كله أنه يقلل من فرص الإصابة بفيروس كورونا بمتحوراته المختلفة، مما يؤدي في النهاية إلى دب الطمأنة في قلوب الكثير من الأباء والأمهات الذين يخشون على أطفالهم من الإصابة في حال تواجدهم مع عدد كبير من الأطفال في أيام الدراسة التي يلتقي فيها الكثير منهم في مكان واحد.

يحمي من العدوى بنسبة من 60% إلى 90% في بيان لها أكدت وزارة الصحة والسكان أن تناول هذا المصل من شأنه حماية الأطفال من الإصابة بالعدوى بنسبة 60 % وذلك في الحالات العادية، ويحمي من الإصابة بالعدوى الخطيرة بنسبة تتجاوز 90%.

أشارت عطية إلى الأطفال الذين يمكن لهم تناول المصل، وهم في الفئة العمرية من 6 شهور إلى 9 سنوات، فأما الأطفال الذين يتناولون المصل لأول مرة فيتم منحهم الجرعة على مرتين، وأما الذين سبق وتناولوا المصل في وقت سابق، فإن الطفل يتناول جرعة واحدة كل عام، ومن هم فوق التسع سنوات تناولون جرعة واحدة سنويًا حتى لو كانت هذه هي المرة الأولى لهم.

وعن الموانع التي يحذر معها منح التطعيم للطفل شددت طبية الأطفال على تناول المصل للأطفال الذين يعانون من حساسية البيض، فهؤلاء يحذر تناولهم للمصل تمامًا، وآخرين يحذر تناولهم كوضع موقت وهم الذين يعانون من من التهابات أو أدوار سخونية مؤقتة، تنتظر الأم حتى ينتهي هذا العرض ويتاول الطفل التطعيم بصورة طبيعية.