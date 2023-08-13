الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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"تاج الدين" يعلق على ظهور متحور لـ"أوميكرون".. ويكشف حقيقة الوضع بمصر

تاج الدين
تاج الدين

قال الدكتور محمد عوض تاج الدين، مستشار رئيس الجمهورية لشئون الصحة، إن كورونا أحد الفيروسات التنفسية مثل الانفلونزا وتوابعها، مؤكدًا أن كل الفيروسات التنفسية التي تؤدي للالتهابات التنفسية الحادة لديها القدرة على التحور والتحول والدليل على ذلك أن كل عام تطعيم الإنفلونزا الموسمية يتغير.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن التحور والتحول ظاهرة من مميزات الفيروسات التنفسية، مؤكدًا أنه عند ظهور متحور للفيروس ننظر لعدة نقاط أولها مدى قدرته على العدوى، وثانيًا شدة الإصابة بالفيروس، وثالثًا ما هي مضاعفات هذا الفيروس، ورابعًا عدد الوفيات الناجمة عن الإصابة.

الموقف مستقر في مصر

وأكد أن الموقف لدينا مستقر تمامًا ولا يوجد أي قلق في نوع الإصابات ولا التحورات، وحتى الآن لا يوجد ما يقلق في مصر.

محمد عوض تاج الدين كورونا متحور للفيروس الصحة الاصابة مستقر

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