موعد بدء الدراسة 2023- 2024.. الخريطة الزمنية بالمدارس والجامعات

بالتزامن مع اقتراب بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024 المقرر انطلاقه يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 القادم، يزداد البحث من الطلاب وأولياء الأمور عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024، وموعد بدء الدراسة 2023- 2024 ونهايته والتي تستمر لمدة 35 أسبوعا.

وتعرض "الدستور" بالتفاصيل موعد بدء الدراسة 2023- 2024 و الخريطة الزمنية للعام الجديد بالمدارس والجامعات المصرية.

موعد بدء الدراسة 2023- 2024 بالمدارس

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023 / 2024، حيث يبدأ يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023، وحتى السبت 8 يونيو 2024، لجميع المراحل التعليمية المختلفة للمدارس الحكومية، والرسمية، والرسمية للغات، والخاصة والخاصة لغات، على أن تبدأ إجازة نصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024.

وسيبدأ الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي الجديد يوم 30 سبتمبر 2023 ويستمر حتى الخميس 25 يناير 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول الأحد 14 يناير 2024، فيما ستبدأ امتحان الفصل الدراسى الاول 2023 -2024 لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى، وامتحان الجدارات الأساسية لصفوف النقل بمدارس التعليم الفنى (جدارات) يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

وحددت وزارة التربية والتعليم موعد بدء الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2023 -2024 والذي سيبدأ يوم السبت 10 فبراير 2024 ويستمر حتى الخميس 6 يونيو 2024، على أن تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية السبت 25 مايو 2024، ويخصص الأسبوع الأخير للمراجعة لجميع الصفوف، على أن تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية 2024 السبت 1 يونيو 2024، وستبدأ امتحانات الثانوية العامة 2024 السبت 15 يونيو 2024.

موعد بدء الدراسة 2023- 2024 بالمدارس

كشفت الخريطة الزمنية للعام الجامعى الجديد 2023 /2024، مواعيد انطلاق الدراسة وامتحانات الفصل الدراسى الأول ومواعيد الإجازة حيث يبدأ العام الدراسى 30 سبتمبر الجارى وينتهى فى يونية 2024 بإتمام امتحانات نهاية الفصل الدراسى الثانى وفقا لطبيعة الدراسة فى كل كلية.

ويبدأ العام الجامعى السبت 30 سبتمبر 2023.

تستمر الدراسة بالفصل الدراسى الأول لمدة 14 أسبوعا، تنتهى في الخميس 4 يناير 2024 تبدأ امتحانات نهاية الفصل الدراسى الأول يوم الثلاثاء 9 يناير 2024.

تنتهى الدراسة فى الفصل الدراسى الأول الخميس 25 يناير 2024.

تبدأ إجازة منتصف العام اعتبارا من السبت 27 يناير 2024.

وتنتهى إجازة الفصل الدراسى الأول الخميس 8 فبراير 2024.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني اعتبارا من السبت 10 فبراير 2024 وتستمر الدراسة لمدة 16 أسبوعا، تنتهى الخميس 30 مايو 2024.

تجرى امتحانات الفصل الدراسى الثانى خلال شهر يونيو 2024، وفقًا لطبيعة الدراسة و الامتحانات بكل كلية.