الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024

جريدة الدستور

موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية.. يشكل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023/2024 في المعاهد الأزهرية اهتمامًا أساسيًا لأولياء الأمور والطلاب، حيث يسعون للتحضير للعودة إلى مقاعد الدراسة، وذلك تزامنا مع الموعد الذي أُعلِن عنه من قِبَل جامعة الأزهر.

موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية

تبدأ الدراسة بجميع المعاهد الأزهرية، يوم السبت 15 من ربيع الأول 1445هـ الموافق 30 من سبتمبر 2023م . 

ثانياً : إجازة نصف العام :

تبدأ إجازة نصف العام اعتبارا من يوم السبت 16 من رجب 1445هـ الموافق 27 من يناير 2024م، وتنتهى يوم الخميس 28 من رجب 1445هـ الموافق 8 من فبراير 2024م.

يبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت 30 من رجب 1445هـ الموافق 10 من فبراير 2024م.

ثالثاً : امتحانات النقل :

1- امتحانات النقل بالمعاهد الابتدائية الأزهرية :

الفصل الدراسى الأول

جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية، يوم السبت 10 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 23 من ديسمبر 2023م .

الفصل الدراسي الثاني الدور الثاني

جميع صفوف النقل بالمرحلة الابتدائية يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م.


امتحانات النقل الإعدادي بالمعاهد الإعدادية والبعوث الإسلامية الأزهرية

- الفصل الدراسى الأول 

يوم السبت 10 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 23 من ديسمبر 2023 م


 

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- الفصل الدراسى الثانى


يوم السبت 11 من شوال 1445هـ الموافق 20 من أبريل 2024م

-الدور الثاني

يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م

امتحانات النقل الثانوي بالمعاهد الثانوية والبعوث الإسلامية الأزهرية

-الفصل الدراسى الأول

يوم السبت 17 من جمادى الآخر 1445هـ الموافق 30 من ديسمبر 2023م

الفصل الدراسي الثاني

يوم الأحد 19 من شوال 1445هـ الموافق 28 من أبريل 2024م

-الدور الثاني

يوم السبت 13 من محرم 1446 هـ الموافق 20 من يوليو 2024م

امتحانات النقل لمعاهد القراءات الأزهرية

- الدور الأول

يوم الأحد 19 من شوال 1445 هـ الموافق 28 من أبريل 2024م

-الدور الثاني

يوم السبت 13 من محرم 1446هـ الموافق 20 من يوليو 2024م

امتحانات الشهادات العامة الأزهرية :

- امتحانات الشهادة الابتدائية والإعدادية الأزهرية :-

الفصل الدراسى الأول 

يوم الثلاثاء 5 من رجب 1445 هـ الموافق 16 من يناير 2024 م

الفصل الدراسى الثانى

يوم الأربعاء 7 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 15 من مايو 2024 م

الدور الثاني

يوم الأربعاء 1 من صفر 1446 هـ الموافق 7 من أغسطس 2024 م


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لينك تحميل منهج الصف السادس الابتدائي الجديد 2024 لمادة العلوم
 

امتحانات شهادات القراءات :



الدور الأول

يوم الأربعاء 6 من ذي القعدة 1445 هـ الموافق 15 من مايو 2024 م

الدور الثاني

يوم الأربعاء 1 من صفر 1446هـ الموافق 7 من أغسطس 2024م



- امتحانات الشهادات



(الثانوية الأزهرية - إعدادية البعوث - ثانوية البعوث )

الدور الأول

يوم السبت 24 من ذي القعدة 1445هـ الموافق 1 من يونيه 2024م

الدور الثاني

يوم الثلاثاء 14 من صفر 1446هـ الموافق 20 من أغسطس 2024م
- تستمر جميع أعمال الامتحانات السابقة أيام العطلات الرسمية فيما عدا أيام الجمع . مع مراعاة تعديل التاريخ الهجري بما يتوافق مع التقويم الميلادي إذا اقتضى الأمر ذلك.

ينتهى العام الدراسى في جميع المعاهد الأزهرية بانتهاء أعمال الامتحانات للعام الدراسي 2024/2023، وتعتبر فترة امتحانات الفصلين الدراسيين الأول والثانى ضمن أيام الدراسة الفعلية وتحتسب ضمن نسبة الحضور.

-امتحان مسابقة القبول المعاهد القراءات :

يوم السبت 3 من ربيع الأول 1446هـ الموافق 7 من سبتمبر 2024 م.

الامتحانات الشفوية


يذكر أنه تعقد الامتحانات الشفوية قبل الامتحانات النظرية بأسبوع على الأكثر ويخصص الأسبوع الأخير من خطة توزيع المناهج للمراجعة.

 

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موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية 2023 وخطة الدراسة

بداية الدراسة المعاهد الأزهرية جامعة الأزهر امتحانات النقل الفصل الدراسي الثاني البعوث الإسلامية الأزهرية شوال

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