الأربعاء 13 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الدين لله

مواعيد امتحانات المتقدمين لمسابقة "الأعلى للشؤون" للطلاب الوافدين

وزارة الأوقاف
وزارة الأوقاف

أعلنت وزارة الأوقاف المصرية، عن مواعيد امتحانات المتقدمين لمسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابعة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا.

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وقالت وزارة الأوقاف المصرية، في بيان لها اليوم، الأربعاء، إنه في ضوء رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي المستنير في مختلف دول العالم، وحرصها الشديد على رعاية الطلاب الوافدين الباحثين عن صحيح العلم الشرعي والفكر الوسطي، يسر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف أن يعلن عن مواعيد امتحانات المتقدمين لمسابقته الرابعة للقرآن الكريم من الطلاب الوافدين المقيدين على منحة المجلس أو الدارسين بالأزهر الشريف أو بأي من الجامعات المصرية أو المعاهد الأزهرية والمعاهد العليا، وذلك ابتداءً من يوم السبت الموافق 16 سبتمبر 2023، بمقر المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بجاردن سيتي بالقاهرة، على أن يبدأ الامتحان في تمام الساعة التاسعة صباحًا، مع ضرورة إحضار صورة من جواز السفر. 

وأوضحت وزارة الأوقاف المصرية، أن المسابقة تتضمن فرعين، الفرع الأول في حفظ القرآن الكريم كاملًا مع فهم معانيه، والفرع الثاني في حفظ القرآن الكريم كاملًا لأصحاب الصوت الحسن.

وأكدت وزارة الأوقاف المصرية، أن الفائزون في مسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابعة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين، سوف يحصلون  على مكافآت مالية قيمة، وكذا مكتبات علمية من إصدارات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، كما سيتم ترشيح الناجحين من مسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية الرابعة للقرآن الكريم للطلاب الوافدين، للمشاركة في مسابقة الأوقاف العالمية الثلاثين للقرآن الكريم، والتي تعقدها الوزارة خلال شهر ديسمبر من العام الجاري 2023م، وذلك بتخصيص فرع للطلاب الوافدين بالمسابقة العالمية الثلاثين للقرآن الكريم في حال فوز خمسة فأكثر منهم بتميز في هذه المسابقة.

 

 

 

 

 

 

وزارة الأوقاف مسابقة المجلس الأعلى للشئون الإسلامية القرآن الكريم الطلاب الوافدين الدارسين بالأزهر الشريف رسالة الأوقاف العالمية لنشر الفكر الوسطي

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