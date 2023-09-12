"الأوقاف" تعلن إقامة صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا.. الجمعة

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إقامة صلاة الغائب على ضحايا أشقائنا في زلزال المغرب والعاصفة دانيال والإعصار في ليبيا في جميع مساجد مصر عقب صلاة الجمعة المقبلة.

صلاة الغائب على ضحايا زلزال المغرب وإعصار ليبيا

كان الرئيس عبد الفتاح السيسي، تقدم بخالص التعازي باسمه واسم الشعب المصري في ضحايا الكارثة الإنسانية في المغرب وليبيا.

صرح بذلك المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي.

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وقال المتحدث إن جمهورية مصر العربية أعلنت الحداد لمدة ثلاثة أيام تضامنا مع الأشقاء في المغرب وليبيا، في ضحايا الكارثة الإنسانية الناتجة عن الزلزال في المغرب والإعصار في ليبيا.

وأضاف المتحدث أن الرئيس وجه القوات المسلحة بتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية، جوا وبحرا، للأشقاء في ليبيا والمغرب.

وتابع أن الرئيس السيسي وجه القوات المسلحة بتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني، من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين في ليبيا والمغرب، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.

وأكد الرئيس السيسي تضامن مصر الكامل ووقوفها بجانب الأشقاء في المغرب وليبيا.