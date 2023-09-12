عاصفة دانيال.. مستشار وزير الزراعة يكشف سبب انتشار الرائحة الكريهة

كشف الدكتور محمد علي فهيم، مستشار وزير الزراعة لشئون المناخ، سبب انتشار الرائحة الكريهة التي شعر بها المصريين صباح اليوم الثلاثاء، مع زيادة سرعة الرياح.

وقال فهيم خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، والمذاع عبر فضائية dmc، إن العاصفة دانيال انتهت بمرور المنخفض الجوي في البحر المتوسط، قبل وصولها إلي ليبيا، وذلك لأنها ظاهرة خاصة بجنوب أوروبا، مؤكدًا أن تأثيرها الكبير على ليبيا انتقل إلى البحر المتوسط، وتحولها لمنخفض جوي عميق ومحمل بكميات كبيرة من المياه مما أدى لتكون السحب الكبيرة والتي أدت لسقوط أمطار كثيرة.

وأضاف أن المنخفض الجوي، بمجرد دخوله لمصر بدأ يضعف تدريجيًا وكان في صورة تساقط للأمطار على الساحل الشمالي مع وجود بعض الأتربة والرمال في الجو.

هل لهذه الرائحة خطورة على الصحة العامة؟

وعن سبب الرائحة الكريهة، قال مستشار وزير الزراعة، إن المنخفض الجوي كان له تأثير أكبر على منطقة الدلتا والقاهرة الكبرى، فالمنخفض الجوي يسحب رائحة الغبار والأدخنة في المصانع المحيطة بالقاهرة، والميثان الذي ينبعث من محطات الصرف الصحي خارج المدن، مشيرًا إلى أن هذه الرائحة انتهت مع تقدم ساعات النهار وليس لها أي أضرار صحية.