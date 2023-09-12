الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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أستاذ علوم بيئية: إعصار دانيال فى ليبيا تبعاته ستكون خطيرة وأصعب

إعصار دانيال
إعصار دانيال

قال كريم سليمان، أستاذ مساعد العلوم البيئية والاستدامة بجامعة عين شمس، إن المجتمعات الإفريقية غير مؤهلة للتأقلم مع التغيرات المناخية، مشيرًا إلى أن هذا ما أكد عليه الرئيس السيسي، في مؤتمر المناخ أنه دون التزامات الدول بالتعهدات المطلوبة فإننا لن نستطيع التفاعل بصورة جيدة مع التغيرات المناخية.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "إكسترا نيوز"، أن التأثيرات الاجتماعية مثل الوضع في ليبيا تؤدي لتهجير السكان، وتؤدي لضغط اقتصادي كبير، مؤكدًا أن مشكلة التأقلم مع هذه التغيرات من اختفاء أراض زراعية، وموارد، واختفاء وظائف.

وجود مشكلة في البنية التحتية في بعض الدول الإفريقية

وأشار إلى أن إعصار دانيال في ليبيا، له تبعات أخرى خطيرة لا نراها بأعيننا وستكون أصعب، موضحًا أنه يوجد موجة هطول أمطار لا نعرف مواعيدها والتي أصبحت غير معروفة، مع وجود مشكلة في البنية التحتية في بعض الدول الإفريقية ومشكلة في الزراعة، ومصر لجأت لزراعة الصوب الزراعية كخطوة استباقية.

أستاذ مساعد العلوم البيئية إعصار دانيال ليبيا تبعات أخرى خطيرة أصعب موجة هطول أمطار البنية التحتية

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