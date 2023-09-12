الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

ارتفاع ضحايا إعصار "دانيال" فى ليبيا لـ 5300 قتيل

إعصار دانيال
إعصار دانيال

ارتفعت حصيلة ضحايا السيول والفيضانات التي اجتاحت مدينة درنة إلى 5300 قتيل وفق آخر إحصائية صدرت، الثلاثاء، عن وزارة الداخلية بالحكومة الليبية المكلفة من مجلس النواب.

وقال المسؤول الإعلامي لوزارة الداخلية الليبية، محمد أبولموشه في تصريح لوكالة الأنباء الليبية، إن عدد الوفيات بدرنة جراء العاصفة المتوسطية المدمرة تجاوز 5300 قتيل وهناك آلاف المفقودين جراء الكارثة .

وأكد أبولموشة تواصل عمليات البحث عن المفقودين وإنقاذ العالقين والمتضررين مستمرة من قبل فرق انقاذ محلية، مطالبا بتدخل دولي للمساعدة في جهود الانقاذ وحماية المتضررين من الفيضانات غير المسبوقة. 

فيما حذر مسؤولون في غرفة الطوارئ بالهلال الأحمر الليبي، يوم الثلاثاء، من انهيار سد جازا في بلدة برسيس شمال شرقي ليبيا.

وقال المصدر إنه “إذا انهار سد جازا ستحدث كارثة في مدينة برسس”، بحسب موقع ليبيا الآن.

ويقع سد جازا في بلدة برسس، ويبلغ ارتفاعه أكثر من 200 قدم، ويقول السكان إنه عندما اشتدت الأمطار فاضت مياه السد باتجاه المناطق السكنية، ما ساعد في جرف المياه للمباني والسيارات.

الدبيبة يؤكد استمرار عمليات الانقاذ 

وقال رئيس الحكومة الليبية عبدالحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تخطي الخلافات والانقسامات لمساعدة المناطق المنكوبة في ليبيا، إثر كارثة إعصار دانيال.

وأكد الدبيبة، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أنه لا يقبل الفتنة بين الليبيين، مردفاً: "نقف مع مدن الشرق في مواجهة تداعيات الإعصار".

كما أوضح أن حتى الوقت الحالي لا يمكن تحديد عدد المفقودين والضحايا، لافتاً إلى أنه من الأفضل عدم الاستعجال لإعلان الاحصائيات النهائية.

وتابع: "لا حصيلة نهائية لضحايا إعصار ليبيا إلا بعد استكمال عمليات البحث والإنقاذ".

وأعلن الدبيبة، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتًا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.

ضحايا السيول احصائية وزارة الداخلية لحكومة الليبية مجلس النواب محمد أبولموشه

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