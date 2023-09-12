الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

الدبيبة: يجب تخطي الخلافات لمساعدة المناطق المنكوبة فى ليبيا

إعصار دانيال
إعصار دانيال

قال رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة، اليوم الثلاثاء، إنه يجب تخطي الخلافات والانقسامات لمساعدة المناطق المنكوبة في ليبيا، إثر كارثة إعصار دانيال.

وأكد الدبيبة، في تصريحات نقلتها قناة العربية، أنه لا يقبل الفتنة بين الليبيين، مردفاً: "نقف مع مدن الشرق في مواجهة تداعيات الإعصار ".

وفي هذا السياق، شدد على استعداده لإرسال كافة المساعدات إلى المناطق المنكوبة شرقي ليبيا، مشيراً إلى أن حكومته تراجع أسباب ما حدث في الشرق الليبي لتعلم الدروس.

كما أوضح أن حتى الوقت الحالي لا يمكن تحديد عدد المفقودين والضحايا، لافتاً إلى أنه من الأفضل عدم الاستعجال لإعلان الاحصائيات النهائية.

وتابع: "لا حصيلة نهائية لضحايا إعصار ليبيا إلا بعد استكمال عمليات البحث والإنقاذ".

كما أعلن الدبيبة، عن وجود عدد كبير من الجثث التي جرفتها السيول إلى البحر من مدينة درنة، لافتا إلى وجود مشكلات في كيفية انتشالها.

الجيش الليبي يدعو إلى التكاتف 

من جانبه، أكد القائد العام للقوات المسلحة العربية الليبية المشير “خليفة حفتر” في كلمة له بشأن الأحداث التي شهدتها ليبيا جراء العاصفة “دانيال” بأنه أصدر تعليماته الفورية بتسخير كافة الإمكانيات وتوفير الدعم اللازم من المعدات الطبية العاجلة وتسيير القوافل الطبية وتخصيص أماكن للإيواء ممن فقدوا بيوتهم.
وقال حفتر، إنه تم التنسيق والتعاون مع رئيس الحكومة المنبثقة عن مجلس النواب ولجنة الطوارئ والاستجابة السريعة وكافة الأجهزة المختلفة للاستمرار ببذل كل الجهود ومواصلة الليل بالنهار للتخفيف من أثار هذه الكارثة المؤلمة التي تعرضت لها هذه المناطق من بلادنا.

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الصحة الليبي عثمان عبد الجليل، اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مخيف، وهناك أماكن مازالت معزولة وأحياء جرفت بكاملها، وإن أعداد الوفيات جراء الفيضانات التي ستظهر غدا مخيفة، لافتا إلى أن أعداد ضحايا الفيضانات تجاوزت 3000 قتيل حتى الآن.

رئيس الحكومة الليبية عبد الحميد الدبيبة المناطق المنكوبة الخلافات إعصار دانيال إعصار ليبيا مدينة درنة

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