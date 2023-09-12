صحة النواب الليبى: الطلب متزايد على أكياس الموتى ووصل إلى 3 آلاف

قال نصرالدين مهنا، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب الليبي، إن ليبيا لم تعتد على هذه الفاجعة التي أحدثها الإعصار دانيال، مؤكدًا أن مدينة درنة تعاني من صعوبة لوجستية كبيرة بسبب أن الوادي يعبر المدينة.

وأضاف خلال تصريحاته لقناة "القاهرة الإخبارية"، أن السد الذي تهدم، سبب كارثة حيث إنه كان يرتفع 50 مترًا، وكان تسونامي كبيرًا، والصعوبة الأكبر كانت في وجود الفرق الطبية، كما أن المستشفيات أغرقتها المياه.

وتابع، أنه تم تشييد مركزين طبيين في درنة وعدد الأطباء الواصلين من طرابلس وصل إلى 100 طبيب، مؤكدًا أن عدد المصابين لم يكن كبيرًا، كما أن المياه جرفت الكثير وغطت أماكن وصلت إلى 8 أمتار.

من الصعب تحديد المصابين أو المتوفين

وأكد أنه من الصعب تحديد المصابين أو المتوفين، ولكن أكياس الموتى يوجد طلب متزايد عليها حيث تعدى 3 آلاف، مشيرًا إلى أنه يوجد انقطاع بالاتصالات، مما سبب صعوبة في وصول الفرق الطبية.

وأشاد بجهود مصر في مساعدة ليبيا، مؤكدًا أن لها دورًا كبيرًا، وكذلك باقي الدول المجاورة لليبيا.