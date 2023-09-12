الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

قائمة أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال بليبيا

لحظة وصول الجثامين
لحظة وصول الجثامين لتغسيلهم في طبرق

حصل "الدستور" على قائمة تضم أسماء الضحايا  المصريين الذين لقوا مصرعهم في ليبيا، إثر الإعصار المدمر دانيال.

 أسماء الضحايا المصريين فى إعصار دانيال

وضمت القائمة أسماء 145 مصريًا، تم نقل جثامينهم اليوم الثلاثاء، بعد تغسيلهم وتكفينهم في مشرحة طبرق.

فيما كشفت الصفحة الرسمية للإدارة العامة لأمن السواحل "طبرق"، عن أن معظم المتوفين ينتمون إلى قرية الشريف ببني سويف.

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الدبيبة: يجب تخطى الخلافات لمساعدة المناطق المنكوبة فى ليبيا

الخارجية تتابع تطورات وضع المصريين في بنغازي

تتابع وزارة الخارجية على مدار الساعة الآثار المترتبة على الإعصار دانيال الذي ضرب العديد من المناطق والمدن الليبية، وأسفر عن عدد من الضحايا والمفقودين من المواطنين المصريين.

وقالت وزارة الخارجية، في بيان، إنه تم فتح خط ساخن للتواصل بين الخارجية المصرية والقنصلية المصرية في بني غازي والتي تقوم بالتنسيق مع الجانب الليبي؛ للوقوف على آخر تطورات أوضاع المواطنين المصريين في المناطق المنكوبة وجهود البحث والإنقاذ، وكذلك الحصول على البيانات الخاصة بالضحايا وسبل حصر أعدادهم، وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات الوطنية المعنية، في ضوء انقطاع الاتصالات في عدد كبير من المناطق وتدمير الطرق الرئيسية المؤدية إليها.

وتابعت: "تأسف وزارة الخارجية لهذا المصاب الأليم، فإنها تتقدم بخالص العزاء والمواساة إلى أسر الضحايا، وتؤكد استمرار الجهود لمتابعة عمليات البحث والإنقاذ".

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تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. أدوية ومستلزمات طبية وأطقم بحث لإنقاذ ضحايا إعصار ليبيا

جسر جوي بين مصر وليبيا 

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم، بإرسال كافة المساعدات الإغاثية اللازمة إلى ليبيا لمواجهة آثار العاصفة دانيال، وكذلك إلى المغرب لمواجهة آثار الزلزال المدمر.

ووصل وفد عسكري مصري، اليوم الثلاثاء، برئاسة الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، للتنسيق على سبل تقديم كافة أوجه الدعم اللوجستي والإغاثة الإنسانية العاجلة بالتعاون مع الأجهزة والمؤسسات الليبية المختصة وفقًا لاحتياجاتها. 

على صعيد آخر؛ صرح وزير الموارد المائية الليبي محمد دومة، مساء الثلاثاء، بأن إعصار دانيال المدمر تسبب حتى الآن في وفاة 6000 شخص، لافتًا إلى أن الرقم مرشح للارتفاع.

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