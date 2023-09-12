الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

تنفيذًا لتوجيهات الرئيس.. أدوية ومستلزمات طبية وأطقم بحث لإنقاذ ضحايا إعصار ليبيا

أدوية ومستلزمات طبية
أدوية ومستلزمات طبية

قدّم الرئيس عبدالفتاح السيسي، الثلاثاء، التعازي باسم الشعب المصري لضحايا الكارثة الإنسانية التي حدثت سواء في زلزال المغرب أو في الفيضان الذي ضرب ليبيا مؤخرًا، مؤكدًا توجيه الدعم الفوري للضحايا كافة.

وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس لتقديم الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا، وفي إطار دعم وتضامن مصر مع الشعب الليبي الشقيق في تخفيف آثار الإعصار المدمر الذي أدى إلى سقوط أعداد كبيرة من الضحايا والمصابين، أقلعت 3 طائرات نقل عسكرية من قاعدة شرق القاهرة الجوية متجهة الى دولة ليبيا، محملة بكميات كبيرة من المساعدات الإنسانية.

وشملت المساعدات كميات من الأدوية والمستلزمات الطبية وأطقمًا للبحث والإنقاذ وعربة إغاثة ومجموعات عمل من جمعية الهلال الأحمر، للمساهمة في أعمال البحث والإنقاذ وتخفيف آثار الإعصار المدمر الذي ضرب السواحل الليبية خلال الأيام الماضية، لتؤكد عمق العلاقات التاريخية الممتدة بين البلدين الشقيقين.

عبدالفتاح السيسي تعازي باسم الشعب المصري كوارث إنسانية زلزال المغرب فيضان دعم الفوري الإغاثة الإنسانية لدولة ليبيا ضحايا إعصار ليبيا العاصفة دانيال طائرات نقل عسكرية مساعدات إنسانية تخفيف آثار الإعصار المدمر السواحل الليبية

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