الرئيس السيسى يوجه بتقديم الإغاثة الإنسانية للمغرب وليبيا جوًا وبحرًا

التقى الرئيس عبدالفتاح السيسي، القائد الأعلى للقوات المسلحة، اليوم الثلاثاء، الفريق أول محمد زكي، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وعدد من قادة القوات المسلحة.

شهد الاجتماع تقديم خالص التعازي فى ضحايا الشعبين الشقيقين بدولتي ليبيا والمغرب، كما وجه الرئيس السيسي بتقديم جميع أوجه الدعم الفوري والإغاثة الإنسانية جوًا وبحرًا من أطقم إغاثة ومعدات إنقاذ ومعسكرات إيواء للمتضررين، بالتعاون والتنسيق مع الأجهزة والمؤسسات الليبية والمغربية.