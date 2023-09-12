الثلاثاء 12 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

وصول 145 جثمانًا مصريًا إلى مشرحة طبرق لتكفينهم وإرسالهم للقاهرة

نقل الجاثمين
نقل الجاثمين

أعلنت إدارة أمن سواحل طبرق، اليوم الثلاثاء، عن وصول 145 جثمانًا مصريًّا إلى مشرحة طبرق لتغسيلهم وتكفينهم لإرسالهم إلى مصر.

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وأكدت الصفحة الرسمية لإدارة أمن سواحل طبرق على موقع فيسبوك، أن جميع الوفيات من المصريين تم ترحيلهم إلى جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء.

حفتر يلتقي رئيس الأركان أسامة عسكر

على صعيد متصل؛ استقبل القائد العام للقوات المسلحة الليبية المشير خليفة حفتر رئيس أركان حرب القوات المُسلحة؛ الفريق "أسامة عسكر" والوفد المُرافق له، اليوم الثلاثاء.

وقدم الفريق "أسامة عسكر" واجب العزاء باسمه وباسم الشعب المصري وقياداته في ضحايا الفيضانات والسيول التي حلّت بمدينة درنة وباقي مدن الشرق الليبي.

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وأكد الفريق "أسامة عسكر" للمشير خليفة حفتر، خلال اللقاء استعداد القوات المسلحة المصرية الكامل، لإنشاء جسر جوي متواصل لدعم ليبيا وتقديم كل المساعدات الممكنة، وتسخير الإمكانيات لدعم جهود فرق البحث والإنقاذ. 

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ارتفاع حصيلة وفيات دانيال

فيما أعلن جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، عن ارتفاع عدد الوفيات جراء إعصار دانيال إلى 2560 حالة وفاة، فضلًا عن أكثر من 11 ألف مفقود.

وأشار جهاز الإسعاف والطوارئ الليبي، إلى أن فرق الطوارئ والمساعدات مازالت تتوافد على المناطق المنكوبة.

وتعدّ مدينة درنة أكثر المناطق الليبية تضررًا جراء العاصفة "دانيال"، التي اجتاحت مناطق عدة شرقي البلاد، وحسب وزير الطيران المدني هشام شكيوات، فإن ربع المدينة قد اختفى.

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وصرح: "شكيوات" عضو لجنة الطوارئ، قائلًا إنه لا توجد حصيلة إجمالية للقتلى في درنة، مشيرًا إلى أنه "تم انتشال أكثر من ألف جثة في المدينة بعد السيول".

وأكد أن "عدد القتلى كبير وكبير جدًا، والجثث في كل مكان"، مضيفًا: "لا أبالغ عندما أقول إن 25% من المدينة قد اختفى.. العديد من المباني انهارت".

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من جانبه؛ قال وزير الصحة بالحكومة الليبية المكلفة من البرلمان عثمان عبدالجليل اليوم الثلاثاء، إن الوضع في درنة مأساوي، لافتًا إلى وجود آلاف الضحايا، بحسب قناة العربية.

كما ناشد مجلس الدولة في ليبيا، اليوم الثلاثاء، الدول الشقيقة والصديقة الإسراع في تقديم معونات الإغاثة وانتشال الضحايا.

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سواحل طبرق المصريين جمهورية مصر العربية حفتر أسامة عسكر القائد العام للقوات المسلحة

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