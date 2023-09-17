ننشر خطاب إعفاء الطلاب المصريين العائدين من ليبيا من مصروفات الدراسة

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، بشأن إعفاء الطلاب المصريين العائدين من دولة ليبيا من الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، للعام الدراسي 2023/2024.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

“أنه بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٧١) لسنة ١٩٩٧، بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاریخ ۲۰۲۳/۹/۳، پشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم، (العام والفني) للعام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۴٣”.

وشدد الخطاب، أنه إطلاقا مـن حـرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علـى رعاية أبنائها الطلاب لمصريين العائدين من دولة ليبيا الشقيقة منكوبي أحداث الاعصار المدمر، ونظرا للظروف والأحداث، التي مروا بها، وحرصنا على مستقبل أبنائهم التعليمي، ورفعا للأعباء عن كاهل أولياء أمورهم.

إعفاءات الطلاب المصريين العائدين من دولة ليبيا

أولا:- يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقية منكوبي أحداث الإعصار المدمر، من سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي 2023/ 2024.

ثانيا:- يتحمل حساب تلميـة المـوارد بلوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين نيابة عن الطلاب المصريين العائدين من دولة ليبيا مقلوبي أحداث الاعصار المدمرة عن العام الدراسي 2023/2024 .

ثالثا:- تسري أحكام هذا الكتاب على العام الدراسي 2023/2024 فقط.

جدير بالذكر، أن ينطلق العام الدراسي الجديد، 30 سبتمبر الجاري.