الأحد 17 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

ننشر خطاب إعفاء الطلاب المصريين العائدين من ليبيا من مصروفات الدراسة

وزارة التربية والتعليم
وزارة التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا، بشأن إعفاء الطلاب المصريين العائدين من دولة ليبيا من الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم العام والفني، للعام الدراسي 2023/2024.

 

وجاء نص الخطاب كالتالي:

“أنه بعد الاطلاع على قانون الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم (٤٣) لسنة ١٩٧٩، ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قانون التعليم رقم (١٣٩) لسنة ١٩٨١، والقوانين المعدلة له ولائحته التنفيذية، وتعديلاتهما، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (٢٧١) لسنة ١٩٩٧، بتنظيم وزارة التربية والتعليم، وعلى القرار الوزاري رقم (١٦٣) بتاریخ ۲۰۲۳/۹/۳، پشأن تحديد الرسوم والغرامات والاشتراكات، ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب وطالبات المدارس بمختلف مراحل التعليم، (العام والفني) للعام الدراسي ۲۰۲۱/۲۰۴٣”.

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وشدد الخطاب، أنه إطلاقا مـن حـرص وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، علـى رعاية أبنائها الطلاب لمصريين العائدين من دولة ليبيا الشقيقة منكوبي أحداث الاعصار المدمر، ونظرا للظروف والأحداث، التي مروا بها، وحرصنا على مستقبل أبنائهم التعليمي، ورفعا للأعباء عن كاهل أولياء أمورهم.

 

بدء تحصيل المصروفات المدرسية من أولياء الأمور للعام الدراسى الجديد

إعفاءات الطلاب المصريين العائدين من دولة ليبيا 

 

أولا:- يعفى الطلاب المصريون العائدون من دولة ليبيا الشقيقية منكوبي أحداث الإعصار المدمر، من سداد الرسوم والغرامات والاشتراكات ومقابل الخدمات الإضافية التي تحصل من طلاب المدارس الحكومية والرسمية للغات والرسمية المتميزة لغات بمختلف مراحل التعليم العام والفني) للعام الدراسي 2023/ 2024.

ثانيا:- يتحمل حساب تلميـة المـوارد بلوزارة سداد الرسوم المقررة بقوانين نيابة عن الطلاب المصريين العائدين من دولة ليبيا مقلوبي أحداث الاعصار المدمرة عن العام الدراسي 2023/2024 .

ثالثا:- تسري أحكام هذا الكتاب على العام الدراسي 2023/2024  فقط.

 

جدير بالذكر، أن ينطلق العام الدراسي الجديد، 30 سبتمبر الجاري. 

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