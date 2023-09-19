توجيه مهم من "التعليم" قبل بدء الدراسة.. اعرفه

شكلت المديريات التعليمية لجانًا لـ متابعة المدارس والتأكد من جاهزيتها وسلامتها قبل بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024، المقرر له 30 سبتمبر الجاري، وفقًا للخريطة الزمنية المعلنة من قبل وزارة التربية والتعليم.

وأكدت مصادر بمديرية التربية والتعليم بالقاهرة لـ"الدستور"، أنه جار فحص جميع المدارس، والتأكد من سلامتها والانتهاء من جميع أنواع الصيانة.

وأضافت أنه تم التشديد على مديري المدارس بعدم تشغيل المدارس التي يوجد بها أي خلل، على أن يتم تحديد مسئول بالمدرسة للإشراف على الصيانة الدورية.

وأكدت المصادر أنه سيتم استبعاد أي مدرسة بها إصلاحات يصعب إنهاؤها قبل انطلاق العام الدراسي.

الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2023-2024

كانت قد أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، ويبدأ يوم 30 سبتمبر 2023 وينتهي يوم 8 يونيو 2024 في كل المراحل التعليمية بالمدارس الحكومية والرسمية (عربي، لغات) والخاصة (عربي، لغات)، حيث تبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 وتنتهي يوم 8 فبراير 2024.

وتستمر الدراسة في العام الدراسي المقبل لمدة 35 أسبوعًا دراسيًا منها نحو 17 أسبوعًا في الفصل الدراسي الأول و16 أسبوعًا للفصل الدراسي الثاني وتم توحيد الخريطة الزمنية للمعاهد الأزهرية والجامعات المصرية في كافة محافظات الجمهورية لكي يتم توحيد الإجازات، سواء منتصف العام أو آخر العام لطلاب المدارس والمعاهد الأزهرية والجامعات.

موعد بدء امتحانات الثانوية العامة والدبلومات الفنية 2023-2024

كما تبدأ امتحانات طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي المقبل وفقًا للمخطط الزمني للعام الجديد 2023-2024 والمعتمد رسميًا من قبل الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم يوم السبت الموافق 15 يونيو 2024، فيما تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو 2024 في كل محافظات الجمهورية.