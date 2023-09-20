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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس 2024

امتحانات الفصل الدراسي
امتحانات الفصل الدراسي الأول

موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول للمدارس وللدبلومات الفنية 2024.. يواصل الآلاف من أولياء الأمور البحث عن موعد امتحانات الفصل الدراسي الأول بالتزامن مع قرب انطلاق العام الدراسي الجديد.

موعد امتحانات الفصل الدراسي الاول للمدارس وللدبلومات الفنية 2024

وأصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيانًا رسميًا عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، يوضح فيه موعد امتحانات الترم الأول لعام 2024. حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل في جميع المراحل التعليمية، وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024، وذلك وفقًا للمخطط الزمني للعام الدراسي الجديد.

وبالنسبة للمدارس الدولية، فقد بدأت الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالفعل في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي، بعد الحصول على الموافقة من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني. وتختلف الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في المدارس الدولية عن العام الدراسي في المدارس الحكومية.

وكشفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن امتحانات الدبلومات الفنية 2023- 2024 تبدأ اعتبارًا من يوم السبت الموافق 1 من يونيو المقبل 2024.

موعد بدء الدراسة 2023.. تفاصيل الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024

موعد بدء امتحانات الترم الأول في العام الدراسي الجديد 2024 للصفوف الابتدائية

المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024


وفي ذات السياق، تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024 من خلال مكاتب هيئة البريد المصري في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

مصروفات الدراسة لمرحلة رياض الأطفال 305 جنيه.
مصروفات الدراسة للصف الأول الابتدائي 305 جنيه.
مصروفات الدراسة للصف الأول الإعدادي 205 جنيه.
مصروفات الدراسة للصف الأول الثانوي 520 جنيه.


الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي بالمدارس 2024


جاءت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 والذي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 2023-2024 كما يلي:-

أول أيام الدراسة السبت 30 سبتمبر 2023.
تنتهي الدراسة في الترم الول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.
تبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.
ينتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2023.
الفترة الدراسية للعام الدراسي الجديد 35 أسبوع دراسي.
تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2023.

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