السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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مصر

المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023- 2024 .. والفئات المعافاة

طلاب
طلاب

المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023- 2024 للطلاب من كافة المراحل التعليمية محور اهتمام أولياء الأمور حاليا قبل انطلاق العام الدراسي الأسبوع المقبل، وفقًا للخريطة الزمنية المعتمدة من قبل الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني حيث فتحت الوزارة باب سداد الرسوم الدراسية في المنافذ المعتمدة.

المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023- 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني قيمة المصروفات الدراسية للعام الجديد 2023- 2024 لكافة طلاب المدارس بجميع محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

مصروفات الدراسة لطلاب مرحلة رياض الأطفال 205 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 171.05 جنيه وللفئات المعفاة 37.10 جنيه.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الأول الابتدائي 205 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 171.05 جنيه وللفئات المعفاة 37.10 جنيه.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الأول الإعدادي 205 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 119.50 جنيه وللفئات المعفاة 34 جنيه.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي 520 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 292.92 جنيه وللفئات المعفاة 65.90 جنيه.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي خدمات 2220 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 1142.92 جنيه وللفئات المعفاة 65.90 جنيه.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الأول الثانوي الفني 220 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 132.90 جنيه وللفئات المعفاة 50.90 جنيه.

مصروفات الدراسة لطلاب الصف الثاني والثالث للخدمات 2020 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 1025.45 جنيه وللفئات المعفاة 800.90 جنيه.

قيمة المصروفات المدرسية للعام الدراسي 2023-2024 جميع المراحل

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الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 2024

أوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني الفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 وهى كما يلي:-

  • أبناء شهداء ثورة 25 يناير.
  • أبناء الأسر المستفيدة من معاش الضمان الاجتماعي.
  • أبناء الأسر المستفيدة من المعاشات المقدمة من وزارة التضامن.
  • الطلاب الأيتام.
  • الطلاب الملتحقين بدور الرعاية الاجتماعية.
  • أبناء المرأة المعيلة.
  • أبناء المرأة مهجورة العائل والمطلقة.
  • أبناء المكفوفين وذوي الاحتياجات الخاصة.
  • أبناء المفرج عنهم حديثا من غير القادرين عقب إجراء بحث اجتماعي.
  • أبناء مصابي الثورة بعد تقديم المستندات الدالة على ذلك.
  • طلاب مدارس حلايب وشلاتين وأبو رمادة (في محافظة البحر الأحمر).
  • طلاب مدارس شمال سيناء.
  • طلاب مدارس التربية الخاصة.
  • طلاب مدارس الفصل الواحد.
  • طلاب مدارس التعليم المجتمعي.
  • طلاب مدارس الصديقة للفتيات والأطفال في ظروف صعبة.
  • الطلاب المتحررين من الأمية الملتحقين بالمدارس.

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