الجمعة 22 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

مدارس مغاغة بالمنيا تواصل أعمال الصيانة الشاملة استعداداً لاستقبال العام الدراسي الجديد

رئيس مغاغة يتابع
رئيس مغاغة يتابع جاهزية المدارس لبدء العام الدراسي الجديد

 تفقد الدكتور محمد حلمى رئيس مركز ومدينة مغاغة شمال المحافظة  يرافقه مسؤولو إدارة مغاغة التعليمية أعمال الصيانة الجاري تنفيذها بعدد من المدارس داخل دائرة المركز في قريتي (ميانة وطنبدي) للتأكد من التجهيزات الخاصة ببدء العام الدراسي واستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات ومتابعة الانتهاء من أعمال الصيانة البسيطة والشاملة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، بالمتابعة الميدانية المستمرة للحالة العامة للمدارس والوقوف على مدى جاهزيتها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

متابعة جاهزية مرافق المدارس وتكثيف أعمال النظافة

كما تابع رئيس المركز الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من (أفنية - حجرات - معامل - دورات مياه - أسوار- بوابات المدارس - شبابيك - وصلات كهرباء ومفاتيح إنارة - مقاعد دراسية)، وذلك قبل بدء العام الدراسي الجديد، إلى جانب الاهتمام بأعمال النظافة بمحيط المدارس وإعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس، وتمهيد الطرق ورفع كافة الإشغالات والتعديات لتيسير حركة لمرور وتقليل الازدحام وحماية لأرواح الطلاب وسلامتهم.

23 مدرسة جديدة تدخل الخدمة العام الدراسي الجديد

يذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، كان قد سبق وأعلن دخول 23 مدرسة جديدة للخدمة العام الدراسى الجديد 2023-2024 بإجمالي 368 فصلاً دراسياً بجميع مراكز المحافظة، ليصل بذلك إجمالي المدارس إلى 3251 مدرسة لاستقبال مليون و499 ألف طالب، مشيرًا إلى أن المدارس الجديدة تساهم فى تقليل كثافة الفصول، وموجهًا بسرعة الانتهاء من الاستعدادات الجارية لاستقبال العام الدراسي الجديد وتوفير كافة عناصر العملية التعليمية من بداية اليوم الأول للدراسة.

وشدد المحافظ على إنهاء أعمال الترميم والصيانة والتوسعات مع التأكد من وجود عوامل الأمان والسلامة، وسد أي عجز في الأثاث والمقاعد بجميع المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد، موجهًا بتسليم الطلاب جميع الكتب الدراسية دون الالتزام بسداد المصروفات الدراسية، وإعداد خطة كاملة لتوزيع المعلمين بما يضمن سد العجز بمختلف التخصصات قبل بدء الدراسة.

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المنيا أعمال الصيانة الشاملة مدارس مغاغة بالمنيا العام الدراسى الجديد الدكتور محمد حلمي رئيس مركز مغاغة اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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