الأحد 13 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

تدشين مبادرة "بلدنا جميلة" لتعزيز العمل التطوعى فى أعمال النظافة بمغاغة

استعدادات لتدشين
استعدادات لتدشين مبادرة بلدنا جميلة بمغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا عن تكثيف الاستعدادات لتدشين مبادرة "بلدنا جميلة"، والتي تهدف إلى تعزيز العمل التطوعي والمشاركة المجتمعية ورفع كفاءة أعمال النظافة والتجميل، وذلك تحت إشراف رئيس المركز والمدينة.

وقال الدكتور محمد حلمي، رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن مبادرة "بلدنا جميلة" سيتم تدشينها في حي غرب مدينة مغاغة، وتهدف إلى توعية المجتمع بأهمية النظافة وتعزيز روح المواطنة والعمل التطوعي من خلال المشاركة المجتمعية للعمل على تنظيف الشوارع والأماكن العامة وتجميل الحدائق والشوارع وتزيين مدخل المدينة ودهان البلدورات لتصبح أجمل، مما يعكس الصورة الحضارية والوجه المشرق لمدينة مغاغة.

ووجه رئيس المركز والمدينة بتكثيف تلك المبادرات والحملات لتشمل باقي الأحياء والوحدات القروية، وتسخير كافة الجهود لرفع مستوى النظافة بالمدينة والقرى لإظهار مغاغة بالشكل الحضاري الذي يليق بها.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن حي غرب المدينة، وفي إطار استعداداته لتدشين المبادرة، نفذ حملة نظافة مكبرة بنطاق الحي، وذلك بهدف رفع مستوى النظافة بالمدينة والقضاء على المظاهر العشوائية وخلق بيئة صحية نظيفة، مشيرًا إلى أن ذلك يأتي ضمن الخطة الموضوعة للارتقاء بالمظهر العام لمدينة مغاغة.

وأضاف رئيس المركز والمدينة أنه خلال الحملة تم رفع تراكمات القمامة من نقاط التجميع، ورفع الأتربة ورش الشوارع بالمياه، كما تم تمهيد الشوارع ورشها بالمياه لتسكين الأتربة لتيسير الحركة المرورية أمام المواطنين، مشيرًا إلي أن الحملة شملت ميدان المطرانية وشارع الشواني وشارع المدارس وطريق مصر أسوان الزراعي حيث تم رفع ما يقرب من 35 طنًا من المخلفات بنطاق الحي ونقلها إلى الظهير الصحراوى، وذلك في تواجد مسئول حى غرب
وأكد رئيس المركز والمدينة أن هذه المبادرات والحملات تأتي تنفيذًا لتكليفات اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، بمتابعة الحالة العامة بالشوارع الرئيسية والميادين العامة، ورفع مستوى النظافة

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المنيا تدشين مبادرة بلدنا جميلة حي غرب مدينة مغاغة بالمنيا رفع الوعي وتعزيز المشاركة المجتمعية الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة

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