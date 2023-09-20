المنيا: تطهير خزانات المياه وتوافر طفايات الحريق ورفع المخلفات استعدادًا للعام الدراسي الجديد

كثفت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مطاي شمال محافظة المنيا، من استعداداتها لاستقبال العام الدراسي الجديد حيث قامت بتكثيف أعمال النظافة ورفع الإشغالات حول المدارس ومتابعة صيانة دورات المياه وتطهير خزانات المياه وتوافر طفايات الحريق داخل المدارس.

وقال المحاسب هشام فايز رئيس مركز ومدينة مطاي، إن الوحدة المحلية بالمركز كثفت من استعداداتها لبدء العام الدراسي حيث قامت بشن حملات النظافة بالقرى والأحياء داخل وخارج المدارس والمعاهد الأزهرية، إضافة لمتابعة حالة المرافق العامة ودورات المياه والخزانات وطفايات الحريق والفصول والمعامل والتأكيد على سلامة أسوار المدارس، والتأكد من نظافة الخزانات وتطهيرها، والتأكد من توافر أدوات الأمن والسلامة، ورفع مستوى النظافة بالمدارس،وتهذيب وتقليم الأشجار، ومنع الباعة الجائلين وبخاصة بائعي المنتجات الغذائية من أمام ومحيط المدارس، وإزالة الإشغالات، وتحقيق سهولة الحركة المرورية.

وأوضح رئيس المركز والمدينة، أنه وجه رؤساء القرى والأحياء بمتابعة حملات النظافة ورفع المخلفات من أماكن تجميعها والاهتمام بالنظافة حول المدارس وصيانة كشافات الأعمدة خاصة حول المدارس والتعاون مع الإدارة التعليمية والجهات المعنية للانتهاء من كافة الاستعدادات للعام الدراسي الجديد.

وأشار رئيس المركز والمدينة، إلى أن إدارة الكهرباء بقرية منبال قامت بصيانة كشافات الأعمدة بجوار المدارس والتأكد من سلامتها بحضور عادل عبد الوهاب رئيس القرية كما تابع ربيع عبد الحليم رئيس مجلس قروي بردنوها، استعدادات المدارس بقرية بردنوها لاستقبال العام الدراسي الجديد.

وأكد رئيس المركز والمدينة، أن هذه الأعمال والمتابعات تأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، بشن حملات نظافة داخل وخارج المدارس وحول الأسوار، وتطهير وتعقيم المدارس، ومراجعة كل الاستعدادات؛ لبدء العام الدراسي الجديد ومنع الباعة الجائلين من الوجود أمام المدارس، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال والحملات تمت تحت إشراف ربيع عبد العظيم وفضل الجبالي والدكتور عبد الظاهر حسن نواب رئيس المركز والمدينة.

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