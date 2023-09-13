استعدادات مكثفة لبدء العام الدراسى: 14 مدرسة جديدة للعمل بالمنيا

كثفت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا ومراكز المحافظة من استعدادتها لبدء العام الدراسي الجديد، وذلك من خلال التأكد من جاهزية المدارس وصيانه وإصلاح المقاعد ودهان الفصول وتكثيف أعمال النظافة والتجميل.

من ناحيته، عقد حمدى مصطفى، مدير مديرية التربية والتعليم، اجتماعًا مع الموجهين العموم للمواد الدراسية ومديرى المدارس الرسمية والمتميزة للغات وأعضاء المتابعة الفنية حيث تم خلال الاجتماع استعراض الاستعدادات النهائية لانطلاق الدراسة أكتوبر المقبل وعدد المدارس المنتظر دخولها الخدمة التعليمية وافتتاحها مع انطلاق الدراسة وهى 14 مدرسة.

قال حمدي إن مدارس المنيا تصل لـ3251 بعدد طلاب ١٤٩٩٠٣٤، لافتًا إلى أن هذا الاجتماع يأتي ضمن سلسلة الاجتماعات التي عقدها مدير المديرية في هذا الموضوع حيث مدير عام المديرية إدارة المتابعة الفنية وتقويم الأداء لضرورة تشكيل لجان المتابعة إلي جميع المدارس بالادارات التعليمية بالمحافظة، متابعة الجدول المدرسي والإشراف اليومي والتكليفات بكل مدرسة إجراءات الصيانة الشاملة والمتوسطة للمدارس وتجهيزات المدارس من أثاث ومرافق؛ لتهيئة الأجواء المناسبة لتقديم منتج تعليمي متميز للطلاب، كما وجه الموجهين العموم بالانتهاء من عمل حصر بالزيادة والعجز بكل مدرسة، وكذلك موقف الكتب المدرسية في كل مدرسة.

فى نهاية الاجتماع قدم مدير المديرية تمنياته بعام دراسى منضبط مع التشديد على إزالة أى صعوبات قد تعوق العملية التعليمية.

أوضح اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا، أنه وجه رؤساء المجالس المحلية والاحياء بمتابعة أعمال نظافة المدارس استعدادا لبدء العام الدراسى لتوفير بيئة صحيه مشيرا إلي أن إدارة المشاتل قامت بأعمال قص النجيله بداخل مدرسة الثانويه العسكريه بنين بماكينة قص النجيله وأمام معهد الفتيات الأزهرى ابتدائى استعدادا لبدء العام الدراسي الجديد وحفاظا على مظهر وجمال المدينة.

وفي مركز ومدينة أبوقرقاص جنوب المحافظة، تفقد تاج جلال ابو سداح رئيس مركز ومدينة أبوقرقاص، أعمال صيانة وتجهيزات للمدارس للإستعداد للعام الدراسى الجديد، وذلك تحت اشراف الإدارة التعليمية بمركز ابوقرقاص حيث أكد صيانة وإصلاح ودهان الفصول والأثاث المدرسى تمهيدا لإستقبال العام الدراسى الجديد ورفع أى رواكد من أخشاب قديمة وخلافه من أسطح المباني والتأكيد على الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستبعاد المبانى الغير آمنة من العملية التعليمية والإشراف الدورى على مداخل السلالم والطرقات ومداخل ومخارج المدارس والتأكيد على تغيير التالف ومعالجة تسريب مواسير الصرف و تغيير الزجاج المكسور داخل الفصول ومتابعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه وتهيئة المدارس والاهتمام بالتشجير وزيادة المساحات الخضراء بكل المدارس و استعداد المدارس لممارسة الأنشطة المدرسية وتهيئة الملاعب كما اكد على رؤساء الوحدات المحلية القروية لرفع المخلفات خارج أسوار المدارس مشددا علي الالتزام بهذه التعليمات يتم تنفيذها على وجه السرعة لضمان سلامة الطلاب وتوفير بيئة تعليمية مناسبة لهم، كما وجه مدير الادارة التعليمية بالمتابعة والمرور الدورى على عناصر الصيانة البسيطة وإعداد تقارير للوقوف على جاهزية المدارس لأستقبال العام الدراسى الجديد ومتابعة خطة العمل والجداول الدراسية.

وفي ملوي جنوب المحافظة عقد الدكتور بهاء حسن مدير عام ادارة ملوى التعليمية، وبحضور اللواء احمد السايس رئيس مركز ملوى، اجتماعا موسعا لبحث الاستعدادات النهائية لبدء العام الدراسى الجديد 2023/2024. حيث أكد رئيس المركز خلال الاجتماع على تجديد العلم الخاص بالجمهورية وعلم شعار المحافظة بكل مدرسة، مؤكدًا الالتزام بترديد السلام الجمهورى وعلى حضور الطلاب والعاملين،مع إنهاء كافة أعمال الصيانة في المدارس لتأمين دخول الطلاب والتأكد من عدم وجود مشكلات في الصيانة حرصا على سلامة وحياة الطلاب داخل المدارس، مع استخدام الموارد البشرية المتاحة لتقديم أفضل خدمة تعليمية للطلاب بجميع مدارس المركز والمدينة للوصول إلى أعلى معايير الجودة وتطوير منظومة العمل.

وشدد مدير عام ادارة التعليمية، على ضرورة تجهيز المدرسة بالإذاعة المدرسية من أول يوم بالدراسة والالتزام بإقامة مجموعات الدعم التعليمى التى أعلن عنها مع بدء العام الدراسى بجميع المدارس والمراحل التعليمية تحقيقا للانضباط والالتزام والعدالة بين جميع العاملين، مشددا على ضرورة مراجعة ملفات الطلاب المستجدين وتسجيل البيانات بدقة، وعدم مطالبة أولياء الأمور بطوابع أو دمغات إلا ما تم إقراره بقرار أو تعليمات التوجيه المالى والإدارى، مشددًا على منع التبرعات تحت أى مسمى من المسميات داخل المدارس، موجهاً رؤساء القطاعات والجهاز التنفيذى بالادارة التعليمية متابعة المدارس قبل بدء العام الدراسى من حيث:" المبنى - العاملين – السجلات - الالتزام والانضباط - الكتب المدرسية"، وتكليف أمين مرافق للمياه وأمين مرافق للكهرباء من مشرفى النشاط للمساعدة في توفير وترشيد الكهرباء والمياه، مع سرعة تشكيل كافة اللجان داخل المدارس وتوزيع الأدوار على الجميع داخل المدرسة وعمل لجنة الجداول والانتهاء منها وتوزيعها وتوزيع الإشراف اليومى والأسبوعى والتأكد من عدم وجود خلل بالجدول أو تضارب بالجدول قبل بدء الدراسة بوقت كاف ، والتأكد من توزيع الكتب المدرسية على كافة الطلاب بكافة المراحل فى بداية العام الدراسى.

كما تناول الاجتماع مناقشة مدى جاهزية المدارس واستعدادها لاستقبال الطلاب مع تذليل كافة العقبات والتدخل المباشر لحل المشكلات، ومتابعة الانتهاء من الصيانة البسيطة بالتنسيق مع هيئة الأبنية التعليمية، مؤكدا على تشكيل لجان تحت إشراف مديري الإدارات لمتابعة الانتهاء من الاستعداد الكامل داخل المباني المدرسية، من حمامات وأفنية وحجرات وأنشطة وأسوار وأبواب مدارس مؤمنة وسليمة وشبابيك ووصلات ومفاتيح كهرباء ومقاعد دراسية، وذلك قبل بدء العام الدراسي، مع إعادة تهذيب الحدائق الخضراء بالمدارس.