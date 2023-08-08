الثلاثاء 08 أغسطس 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

اعتماد 9 مدارس من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم بالمنيا

حمدي مصطفي وكيل وزارة
حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، عن اعتماد 9 مدارس بمرحلة رياض الأطفال على مستوى المحافظة، بقرارين رقم 225، 227 لسنة 2023 وذلك على مستوى الإدارات التعليمية بالمحافظة.

 

وأوضح حمدي مصطفى وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن الاعتماد جاء على النحو التالي في إدارة سمالوط التعليمية، تم اعتماد مدرسة روضة الشهيد النحاس النعماني محمد ب1، وفى إدارة المنيا التعليمية تم اعتماد مدرسة الأقباط الكاثوليك دومون الابتدائية، وفى إدارة العدوة التعليمية تم اعتماد روضة مدرسة العدوة الابتدائية رقم ٤، وروضة العدوة الابتدائية رقم  1، وفى إدارة ملوى التعليمية، تم اعتماد روضة عمر بن الخطاب بالمحرص وروضة وحدة دروة، وفى إدارة بنى مزار التعليمية تم اعتماد روضة مدرسة أبناء الثورة رقم ٢ وروضة الشهيد إسماعيل أحمد إسماعيل حسين وفى إدارة أبو قرقاص التعليمية تم اعتماد مدرسة الأقباط الكاثوليك ببنى عبيد.

 

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، أن تعليم المنيا حصل على الاعتماد بجهود من هالة حسام مدير إدارة الجودة بالمديرية، وفريق العمل بإدارة الجودة بالمديرية والإدارات التعليمية.

تعليم المنيا أعتماد 9 مدارس الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد مرحلة رياض الأطفال علي مستوي المحافظة حمدي مصطفي وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا

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