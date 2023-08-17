رئيس مدينة المنيا: رفع 150 طن مخلفات خلال حملات بالأحياء والقرى

قال اللواء هاني بدوي، رئيس مركز ومدينة المنيا إن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا كثفت من حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة بشوارع أحياء المدينة ومداخل وشوارع ونقاط التجمع بالقري التابعة لها وقامت برفع 150 طن مخلفات وقمامة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي.

أضاف رئيس المركز أن أقسام البيئة بالوحدات المحلية بقرى نزلة حسين ودمشير وصفط الخمار وطوخ الخيل وبنى محمد سلطان وحى وسط تمكنوا من تنفيذ حملات نظافه مكثفه بشوارع القرى والأحياء ومن خلالها تم رفع قرابة 150 طن مخلفات وتراكمات موجوده بأماكن التجميع اليوميه بشوارع القرى والتوابع وشوارع وأورقة حى وسط ونقلها للمقلب العمومى بالظهير؛ حفاظًا على سلامة أرواح المواطنين والحد من انتشار الأمراض والأوبئة وللقضاء على فيروس كورونا، بإشرف نواب رئيس المدينة ورؤساء المجالس القروية والأحياء.

أكد رئيس المدينة أن هذه الحملات تأتي فى إطار توجيهات وتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا ضرورة التنسيق المستمر للأعمال الصحية وحماية البيئة من انتشار الأمراض والاوپئة وللقضاء على كورونا بتكثيف أعمال وحملات النظافة، مشيرًا إلى أنه كلف رؤساء المجالس القروية والأحياء بمتابعة أعمال النظافة بالقرى والأحياء لتوفير بيئة صحيه نظيفة.

أشار رئيس المدينة إلى أن الوحدة المحلية لمركز ومدينة المنيا تولي ملف النظافة أهمية خاصة حيث يتم تكثيف حملات النظافة من خلال ورديات صباحية ومسائية تعمل على مدار الـ24 ساعة بجميع شوارع أحياء المدينة والقري التابعة لها وتقوم بنقل المخلفات والقمامة أول بأول للمقلب العمومي بالظهير الصحراوي لتوفير بيئة صحية نظيفة خالية من الأمراض والأوبئة والحفاظ علي المظهر الجمالي والحضاري لشوارع المدينة والقرى التابعة لها.