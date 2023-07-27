إزالة وإيقاف 20 حالة تعد ومخالفات بناء بدون ترخيص في المنيا (صور)

كثفت الوحدات المحلية بمراكز محافظة المنيا، من حملات إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة والتصدى لمخالفات البناء العشوائي بدون ترخيص وذلك ضمن أعمال المرحلة الثالثة من الموجة 21.

وقال اللواء أحمد السايس رئيس مركز ومدينة ملوي جنوب المحافظة أن أسامه سيبويه نائب رئيس المركز تمكن من رصد حالة بناء دور اول وثانى مخالف بمنطقة المقابر بحى جنوب مدينة ملوى وتم ازالة المخالفة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف كما رصدت الوحدة المحلية لمجلس قروى تونا الجبل برئاسة حسين عبدالله رئيس قرية تونا الجبل، حالة تعدى بالبناء المخالف على أرض زراعية بمساحة 100 متر وتمت الازالة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية، وذلك بحضور محمد راضى سكرتير القرية وعدد من الجهات المعنية كما أزال الامام حسن رئيس قرية الروضة حالة استكمال بناء مخالف بالدور الاول علوى بمساحة 70 متر بعزبة عدلى يكن وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالف.

وأكد "السايس" أن رئاسة مركز ومدينة ملوى، تعمل على المضى قدما فى الحفاظ على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة، مؤكدًا أنه سيتم فرض هيبة القانون، ومحاسبة المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية المشددة حيالهم

وأضاف عماد حسن رئيس مركز ومدينة بني مزار شمال المحافظة أنه في إطار الجهود المبذولة فى إزالة التعديات ضمن الموجة ٢١ لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والبناء المخالف نفذت الوحدة المحلية ببنى مزار ١٥ حالة إزالة لتعديات البناء المخالف وعلى الأراضى الزراعية وذلك ضمن الحملة المكبرة لازالة التعديات حيث قام يسري محمد و علي الكيال نائبا رئيس المركز وعيد السيد محمد رئيس الوحدة المحلية بشلقام و احمد بهلول مدير الازالات بالمركز ولجنة التعديات بالمحافظة بإزالة ١٣حالة تعدى بالبناء المخالف منهم ٦حالات تعدي علي ارض أوقاف علي مساحة ٦ قراريط و١٤ سهم ، و ٧ تعدي على أرض زراعية على مساحة ٤ قراريط و١٤ أسهم في المهد بقرية الجرنوس التابعة للوحدة المحلية بشلقام كما تمكن فرج فتحى صادق رئيس الوحدة المحلية لقرية الحسينية وقسم الإزالات والتنظيم بالحسينية من إزالة حالة تعدي على أرض زراعية بقرية كفر الشيخ إبراهيم على مساحة قيراط بحوض داير الناحية وازال أيمن يوسف رئيس حي شرق حالة تعدى بالبناء المخالف في المهد لقطعة أرض مساحتها ١٠٠ متر بطريق الدلايلة مع اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

وأكد اللواء هانى بدوى رئيس مركز ومدينة المنيا أن الوحدة المحلية بقرية بنى محمد سلطان تمكنت اليوم من رصد وتنفيذ إزالة فورية لحالتى تعدى بالبناء المخالف على أراضى زراعية بمساحة قيراط بقرية الطاهره البحريه ودوار شعراوى وتم التعامل الفورى معهم وإحالة المخالفين للنيابة العامة لمنع انتشار العشوائيات واحتراما لسلطة القانون وعودة الأراضى الزراعية لطبيعتها وحمايتها من التبوير بحضور كلا من إكرام محمد نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ورئيس الوحدة المحلية بالقرية وقسم التنظيم والمتغيرات.