السبت 16 سبتمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

محافظ المنيا: إقامة معارض "أهلًا مدارس" جديدة بمدن المحافظة لزيادة أعداد المستفيدين

معارض جديدة لأهلا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا

أعلن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا إقامة معارض "أهلا مدارس" جديدة بالمراكز، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية وتنفيذًا لتوجيهات رئيس الوزراء ومتابعة وزير التنمية المحلية بالتنسيق بين مديرية التموين والغرفة التجارية ومبادرة (كلنا واحد) لزيادة أعداد المستفيدين وتخفيف المعاناة عن كاهل الأسرة المصرية وتوفير كافة المستلزمات المدرسية والاحتياجات اللازمة بأسعار مخفضة.

وأوضح محافظ المنيا، أن المعارض الرئيسية في مدينة ملوي بشارع توني بك وفي مدينة أبوقرقاص بشارع الجمهورية بجوار صيدناوي وفي مدينة مغاغة بشارع السلام وفي قريتي أبا البلد وميانة، إلى جانب المعرض الرئيسي أهلًا مدارس بمدينة المنيا بجوار معهد الأورام على كورنيش النيل، مشيرًا إلى أن نسب الخصم والتخفيض في تلك المعارض مناسبة لجميع فئات المواطنين وتصل إلى 30%.

وأضاف الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا أنه بالإضافة لهذه المعارض، توجد سيارات متنقلة تغطى كل مراكز ومدن المحافظة بواقع سيارتين بكل مركز بإجمالي 17 سيارة مجهزة بسلع أساسية من سكر وزيت وأرز في القرى والمناطق النائية بأسعار مخفضة.

يذكر أن محافظ المنيا كان قد سبق وافتتح معرض "أهلًا مدارس" تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتوفير المستلزمات والأدوات المدرسية للمواطنين بأسعار مخفضة في متناول الجميع و المقام بجوار مستشفى الأورام على كورنيش النيل بمدينة المنيا.

معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا

معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
معارض جديدة لأهلا مدارس بمدن محافظة المنيا
محافظ المنيا معرض أهلا مدارس جديدة مدن المحافظة الدكتور محمود يوسف وكيل وزارة التموين بالمنيا اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا

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