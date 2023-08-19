ضمن مبادرة "معا لبيئة نظيفة".. أعمال تجميل ونظافة ودهان بلدورات بمغاغة بالمنيا

أعلنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة شمال محافظة المنيا، انطلاق فعاليات مبادرة “معا لبيئة نظيفة” للنظافة والتجميل بحي غرب المدينة وذلك في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين.

قال الدكتور محمد حلمي رئيس مركز ومدينة مغاغة، إن مبادرة “معا لبيئة نظيفة“ والتي أطلقها حي غرب المدينة بدأت فعالياتها من حلال حملة نظافة بطريق مصر أسوان الزراعي وقص الحشائش بجانب ترعة الابراهيمية ودهان البلدورات ورش الطرق بالمياه كما تم رفع المخلفات من نقاط التجميع ونقلها الي الظهير الصحراوي.

وأوضح أن هذه المبادرة تأتي في إطار الحفاظ على المظهر الجمالي وتوفير بيئة صحية نظيفة للمواطنين حيث استمرت الحمله بالشوارع الرئيسية والفرعية وأماكن التجمعات بمناطق (طريق مصر اسوان الزراعي - منطقة السجل المدني - شارع المدارس - منطقة قلينى) وذلك بمعدات الحملة الميكانيكية وفي تواجد السيد مسئول حى غرب وتمكنت من رفع ما يقرب من 40 طنا من المخلفات والقمامة والتراكمات الصلبة والزراعية والأتربة ونقلها للمقلب العمومي بالظهير الصحراوى.

368619917_688669013278368_7603999244543039602_n

368674508_688670663278203_4031766486952252470_n