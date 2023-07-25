الثلاثاء 25 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

"تموين المنيا": تحرير 84 مخالفة متنوعة خلال حملات على المخابز والأسواق

مخبز
مخبز

 حررت مديرية التموين بمحافظة المنيا، اليوم الثلاثاء، 84 مخالفة تموينية متنوعة خلال حملات تفتيشية ورقابية على المخابز البلدية والأسواق ومحطات توزيع الطاقة والمواد البترولية، تنفيذا لتوجيهات محافظ المنيا أسامة القاضي بإحكام الرقابة على المعروضات من السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودتها.

وأوضح وكيل وزارة التموين بالمنيا الدكتور محمود يوسف، في تصريح صحفي، أن المخالفات منها 78 في مجال متابعة ومراقبة المخابز البلدية تنوعت ما بين إنتاج خبز ناقص الوزن وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات و6 مخالفات في مجال متابعة الأسواق لعدم الإعلان عن الأسعار.

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