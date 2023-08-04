«السايس» يبحث جاهزية 9 مجمعات خدمية للتشغيل بقري ملوي (صور)

عقد اللواء أحمد السايس، رئيس مدينة ملوي جنوب المنيا، اليوم الجمعة، اجتماعًا موسعًا لبحث معدلات تجهيز المجمعات الخدمية التسع بقري المركز، استعدادًا لتشغيلها ضمن المبادرة الرئاسية “حياة كريمة”.

حضر الاجتماع نواب رئيس المركز ورؤساء القرى ومديرى الاحوال المدنية والتموين والتضامن الاجتماعي.

وأوضح رئيس المركز والمدينة أن الأجتماع تناول اخر التجهيزات التى تتم حالياً داخل المجمعات الخدمية التسع بقرى المركز بعد تمام استلام وتركيب الأثاث والتجهيزات اللازمة داخل كل مجمع للبـدء فى تشغيل المجمعات من أجل تقديم الخدمات وتلبية المطالب والاحتياجات الجماهيرية للأهالي والمواطنين مشيرا إلي ان المجمعات الخدمية تضم مقر للوحدة المحلية القروية والمجلس المحلي ووحدة تضامن اجتماعي وسجل مدني ومكتب شهر عقاري ومكتب تموين ومركز تكنولوجى للتيسير على المواطنين .

يأتي تنفيذاً لتكليفات اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، تواصل الوحدات المحلية المتابعة الميدانية للتأكد من استلام الأثاث بالمجمعات الخدمية وذلك لسرعة تشغيلها وتقديم خدماتها للمواطنين ضمن مبادرة "حياة كريمة ".