السبت 23 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

المصروفات الدراسية 2024.. جميع المراحل والفئات المعافاة

العام الدراسي الجديد
العام الدراسي الجديد

المصروفات الدراسية 2024، تعد من العبارات التي يزداد البحث عليها عبر شبكات التواصل الاجتماعي ومحركات البحث المُختلفة، خلال الساعات الأخيرة، إذ يتسأل الطلاب وأولياء الأمور عن تفاصيل المصاريف الدراسية للعام الجديد ومصروفات الفئات المعافاة وأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم.

وأعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في وقت سابق، عن قيمة مصروفات الدراسة للعام الجديد 2023-2024 والتي يمكن سدادها من خلال كافة مكاتب البريد في جميع محافظات الجمهورية قبل موعد بدء العام الدراسي الجديد 2024 بالمدارس وهي كما يلي :-

موعد امتحانات الترم الأول 2024.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

بعد إعلانها رسميًا.. الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023- 2024

المصروفات الدراسية 2024

- مصروفات الصف مرحلة رياض الأطفال للطلاب 205 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 171.05 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 37.10 جنيه.

- مصروفات الصف الأول الابتدائي للطلاب 205 جنيه ولأبناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 171.05 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 37.10 جنيه.

- مصروفات الصف الأول الإعدادى للطلاب 205 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 119.50 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 34 جنيه.

- مصروفات الصف الأول الثانوي العام للطلاب 520 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 292.92 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 65.90 جنيه.

- مصروفات الصف الأول الثانوي خدمات للطلاب 2220 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 1142.95 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 65.90 جنيه.

- مصروفات الصف الأول الثانوي الفني للطلاب 220 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 132.90 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 50.90 جنيه.

- مصروفات الصف الثاني والثالث الثانوي للخدمات للطلاب 2020 جنيه ولابناء العاملين بوزارة التربية والتعليم 1025.45 جنيه و للفئات المعفاة من سداد المصروفات الدراسية 800.90 جنيه.

 

موعد بدء العام الدراسي الجديد 2023-2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني العام الدراسي الجديد 2023-2024 وفقا للخريطة الزمنية التي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني يوم السبت الموافق 30 سبتمبر 2023 في كافة المدارس الحكومية و التجريبية والخاصة (عربي، لغات) ويستمر الفصل الدراسي الأول حتى يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 فيما تبدأ امتحانات الترم الأول يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 وتستمر لمدة أسبوعين.

 

وتبدأ إجازة منتصف العام الدراسي يوم 27 يناير 2024 عقب انهاء كافة طلاب صفوف النقل والشهادة الإعدادية في كافة محافظات الجمهورية يوم السبت الموافق 28 يناير 2024 على أن يبدأ الترم الثاني يوم 10 فبراير 2024 ويستمر حتى يوم 30 مايو 2024.

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موعد امتحانات الترم الأول 2024.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

بعد إعلانها رسميًا.. الفئات المعفاة من المصروفات الدراسية 2023- 2024

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