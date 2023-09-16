السبت 16 سبتمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

موعد امتحانات الترم الأول 2024.. قيمة المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد

طلاب
طلاب

موعد امتحانات الترم الأول 2024 للطلاب في كافة المراحل التعليمية محور اهتمام الملايين من أولياء الأمور قبل انطلاق العام الدراسي الجديد، وذلك مع بدء العد التنازلي على أول أيام الدراسة في كافة المدارس الحكومية والخاصة والتجريبية عربي ولغات للعام الدراسي المقبل 2023-2024.

موعد امتحانات الترم الأول 2024 

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بيان رسمي عبر حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي توضح فيه موعد امتحانات الترم الأول 2024 حيث تبدأ الامتحانات يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024 لطلاب الشهادة الإعدادية وصفوف النقل في كافة المراحل التعليمية وتنتهي يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024 وفقا للمخطط الزمني للعام الدراسي الجديد.

فيما انطلقت الدراسة للعام الدراسي الجديد 2023-2024 بالفعل في المدارس الدولية في الأسبوع الأخير من شهر أغسطس الماضي وفقا للموافقة التي تم الحصول عليها من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حيث تختلف الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد في المدارس الدولية عن العام الدراسي في المدارس الحكومية.

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الخريطة الزمنية الكاملة للعام الدراسي بالمدارس 2024

جاءت الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد 2024 والذي اعتمدها الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني 2023-2024 كما يلي:-

  • أول أيام الدراسة السبت 30 سبتمبر 2023.
  • تنتهي الدراسة في الترم الول يوم الخميس الموافق 25 يناير 2024.
  • تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم السبت الموافق 27 يناير 2024.
  • تبدأ الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 10 فبراير 2024.
  • ينتهي امتحانات الفصل الدراسي الثاني يوم السبت الموافق 25 مايو 2023.
  • الفترة الدراسية للعام الدراسي الجديد 35 أسبوع دراسي.
  • تبدأ امتحانات الدبلومات الفنية يوم السبت الموافق 1 يونيو 2024.
  • تبدأ امتحانات الثانوية العامة يوم السبت الموافق 15 يونيو 2023.
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قبل بدء الدراسة.. خطة الدولة لسد عجز قلة أعداد المدرسين

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موعد بداية الدراسة في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي 2023-2024

المصروفات الدراسية للعام الدراسي 2024

تستقبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي الجديد 2024 من خلال مكاتب هيئة البريد المصري في كافة محافظات الجمهورية وهى كما يلي:-

  • مصروفات الدراسة لمرحلة رياض الأطفال 305 جنيه.
  • مصروفات الدراسة للصف الأول الابتدائي 305 جنيه.
  • مصروفات الدراسة للصف الأول الإعدادي 205 جنيه.
  • مصروفات الدراسة للصف الأول الثانوي 520 جنيه.

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