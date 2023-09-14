موعد بدء امتحانات الترم الأول للعام الدراسى الجديد 2023.. من الموضوعات التى تتزايد معدلات البحث عنها عبر محرك البحث “جوجل” خلال الساعات القليلة الماضية.

“الدستور” يستعرض في التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد بدء امتحانات الترم الأول للعام الدراسى الجديد 2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن موعد امتحانات الترم الأول 2023- 2024 لصفوف النقل بجميع المدارس الحكومية والخاصة على السواء حيث حددت موعد بداية امتحانات الفصل الدراسي الأول ضمن الخريطة الزمنية للعام الدراسي الحالي 2023-2024.

بداية من 14 يناير 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، موعد انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024 لجميع صفوف النقل بالمراحل الدراسية المختلفة، موضحة خلال منشور لها على موقعها الإلكتروني، الخريطة الزمنية أن موعد امتحانات الترم الأول في المدارس الحكومية والخاصة تبدأ من يوم الأحد الموافق 14 يناير 2024.

موعد بدأ امتحانات الترم الأول للعام الدراسى الجديد 2024

وأعلنت الوزارة، أن امتحانات الفصل الدراسى الأول لصفوف النقل بمدارس التعليم الفني، من المقرر أن تكون يوم الثلاثاء الموافق 9 من يناير 2024.

بداية العام الدراسى الجديد 2023/2024

أعلنت وزارة التربية والتعليم الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد متضمنة موعد بداية الدراسة وإجازة منتصف العام ومواعيد الامتحانات الفصلية والنهائية.

وأوضحت وزارة التعليم موعد بداية العام الدراسي لجميع المدارس الحكومية والخاصة ابتدائي وإعدادي وثانوي على مستوى الجمهورية، يوم 30 سبتمبر المقبل.

موعد نهاية العام الدراسى 2024

وينتهي العام الدراسي بفصله الأول والثاني يوم السبت الموافق 8 يونيو 2024، واستثناء وزارة التعليم المدارس الدولية في بدء الدراسة مبكرًا بداية من نهاية أغسطس بشرط التقدم بطلب رسمي لأخذ الموافقة.

الخريطة الزمنية كما حددتها وزارة التربية والتعليم للعام 2023/2024

يبدأ العام الدراسي يوم 30 سبتمبر 2023

ينتهي الفصل الدراسي الأول يوم الخميس 25 يناير 2024

تبدأ إجازة منتصف العام يوم السبت الموافق 27 يناير 2024

بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول يوم الأحد 14 يناير 2024

تبدأ امتحانات الفصل الدراسي الأول للدبلومات بمدارس التعليم الفني يوم الثلاثاء 9 يناير

يبدأ الفصل الدراسي الثاني السبت 10 فبراير 2024

ينتهي الفصل الدراسي الثاني الخميس 6 يونيو 2024

تبدأ امتحانات نهاية الهام للنقل والشهادة الإعدادية يوم السبت 25 مايو

تبدأ امتحانات شهادة الدبلومات الفنية يوم السبت 1 يونيو

امتحانات الثانوية العامة 2024 تبدأ السبت 15 يونيو.