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الجمعة 07 يوليو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

لطلبة المدارس والجامعات.. موعد بدأ العام الدراسي الجديد 2023- 2024

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

تتزايد معدلات البحث حول معرفة موعد بدأ الدراسة 2024 لتلاميذ المدارس والجامعات المصرية وذلك من خلال الدخول على مؤشر البحث جوجل.

“الدستور” تستعرض من خلال التقرير التالي جميع التفاصيل التي تحيط بهذا الأمر من خلال السطور التالية:

موعد بدأ الدراسة 2024-2023

من المتبع أن تعلن خلال الأيام القليلة القادمة وزارة التربية والتعليم عن الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024 والذي من خلاله يتم  الإعلان عن موعد بدأ الدراسة للعام الجديد 2024 وموعد الامتحانات الشهرية وامتحانات نصف العام وآخر العام وموعد الإجازات الرسمية.

متى يبدأ العام الدراسي الجديد 2023 - 2024؟

تشير توقعات المختصين أن موعد بدء الدراسة 2024-2023 تكون في بداية شهر أكتوبر القادم 2023 وتستمر الدراسة في الترم الأول لمدة 14 أسبوعًا  تقريبًا كما هو متبع كل عام وتكون امتحانات الترم الاول للنقل والشهادة الإبتدائية والمدارس التجريبية واللغات والخاصة التابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في بداية يناير 2024 ويبدأ الترم الثاني في منتصف فبراير تقريبًا 2024 ومازلنا ننتظر الخطة الزمنية التي تعلنها وزارة التربية والتعليم لعام قبيل بداية العام الدراسي.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 والمستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب المستجدين

بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024

تعلن وزارة التعليم العالي موعد بدء العام الدراسي 2024 للجامعات والمعاهد العليا، وعادة ما تكون بداية العام الدراسي 2024 للجامعات في نفس موعد بدء الدراسة 2024 للمدارس، وسيحدد المجلس الأعلى للجامعات موعد بدء الدراسة 2024 رسميا خلال اجتماعاته المقبلة خلال شهر يوليو الجاري، بالتزامن مع الاستعداد لبدء تنسيق الجامعات 2024 ومن المتوقع أن يكون موعد بدء الدراسة 2023-2024 الذي سيحسمه المجلس الأعلى للجامعات في المؤتمر المرتقب والذي يحدث كل عام في نهاية شهر  سبتمبر القادم 2023 أو مع الأسبوع الأول من شهر أكتوبر بحد أقصى.

وحتى الآن لم يتم حسم موعد بداية الدراسة في الجامعات 2023-2024 ولكن من المتوقع أن يتوحد ليتزامن مع بدء دخول طلاب مراحل التعليم قبل الجامعي المدارس في الترم الأول من العام الدراسي المقبل.

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موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023-2024 لجميع الصفوف الدراسية

موعد بدأ الدراسة 2024 الخريطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2024 وزارة التربية والتعليم بداية العام الدراسي الجديد للجامعات 2024 أمين المجلس الأعلى للجامعات الخاصة

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