موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 والمستندات المطلوبة لتسجيل الطلاب المستجدين

يترقب الكثيرون موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 مع تداول الأخبار عن إعلان وزارة التربية والتعليم الخطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2023/2024 في يوليو القادم، لاعتماد الجدول الزمني للترمين الأول والثاني وموعد الامتحانات لكلا الترمين الدراسيين.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023

في السطور التالية يوضح "الدستور" لجمهورها التفاصيل المتعلقة بـ موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023 حتى يتم الإعلان الرسمي عن الجدول الزمني للعام الدراسي القادم.

حددت وزارة التربية والتعليم يوليو القادم 2023 كي تعلن عن الخريطة الزمنية للعام الدراسي القادم 2023/2024، وذلك عقب انتهاء إجازة عيد الأضحى وذكرى ثورة 30 يونيو.

وسيتم تحديد الخريطة الزمنية لكلا الفصلين الدراسيين الأول والثاني وموعد امتحانات كل فصل، وكذلك موعد إجازة نصف العام الدراسي وإجازة نهاية العام الدراسي.

التقديم الالكتروني للعام الدراسي الجديد

فتحت وزارة التربية والتعليم بالفعل الباب أمام أولياء الأمور للتقديم الالكتروني للصفوف الدراسي الجديدة بداية من رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي بمختلف المدارس.

يكون التقديم للصف الأول الابتدائي الكترونيا من خلال رابط موقع وزارة التربية والتعليم من هنا.

يتم تسجيل الدخول لحساب ولي الأمر المسجل من أجل إتباع خطوات التقديم

وفي حالة عدم وجود حساب يتم عمل حساب جديد لإمكانية التقديم

وفي نفس الصفحة تتيح وزارة التربية والتعليم فيديو توضيحي لكيفية تسجيل ولى الأمر طلب الكتروني للتقدم لمرحلة رياض الأطفال رسمي ورسمي لغات والصف الأول الابتدائي رسمي.

الأوراق المطلوبة للتقديم للصف الأول الابتدائي 2023

شهادة ميلاد حديثة وصورتين منها

صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم، وفي حالة وفاة الأب تقدم صورة من شهادة الوفاة.

8 صور حديثة مقاس 4*6 للطالب

صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق أو إيصال كهرباء أو مياه حديث وإحضار الأصل للاطلاع عليه، ويكون باسم الأب أو الجد للأب.

البطاقة الصحية الخاصة بالطفل المتقدم مرفقة بملف التقديم

الطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي حسب سنة ميلاد الطفل وصورة منها.

مع العلم أنه في حالة القبول يجب حضور الأب والطفل، وتقدم الولاية التعليمية للأم في حالة سفر الأب، وفي حالة الطلاق يجب تقديم مستند يثبت الولاية التعليمية مع الأم.