زاد البحث عن موعد بدء العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024 عبر المنصات الإلكترونية بالتزامن مع امتحانات طلاب الثانوية العامة 2023 وبداية الإجازة الصيفية لباقي طلاب المراحل التعليمية ورغبة أولياء أمور طلاب المدارس في كافة محافظات الجمهورية في الاستعداد للعام الدراسي المقبل.

موعد بدء العام الدراسي الجديد في المدارس 2023-2024

يعقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني مؤتمرا رسميا بديوان عام الوزارة للإعلان موعد بدء العام الدراسي الجديد فى المدارس 2023-2024 والخريطة الزمنية الموضحة لملامح العام الدراسي المقبل وموعد امتحانات الفصلين الدراسيين واجازة نصف العام والإجازة الصيفية.

ومن المتوقع أن يتم انعقاد المؤتمر الصحفي في شهر أغسطس المقبل عقب انتهاء امتحانات طلاب الثانوية العامة وإعلان نتائج الطلاب رسميا عبر الموقع الرسمي للوزارة وبداية مراحل تنسيق الجامعات المختلفة والانتهاء من امتحانات الدور الثاني للطلاب الراسبين في امتحانات الدور الأول في مادتين فقط حيث يعد الطالب الراسب في ثلاث مواد دراسية باق للإعادة.

موعد انتهاء موعد التقديم في kg1 بالمدارس الحكومية

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني فتح باب التقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي لطلاب المدارس الحكومية ( العام والتجريبي) عربي ولغات خلال الفترة من 1 - 30 يونيو 2023 حيث يتقدم التقديم عبر موقع وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بشكل إلكتروني وإلغاء التقديم الورقي تماما وذلك لضمان وجود أماكن للطلاب المتقدمين المتوفر فيهم الشروط اللازمة للتقديم.

يتم التفضيل بين الطلاب وفقا للسن و محل السكن ووجود مدارس متاحة في محيط سكن الطالب المتقدم للالتحاق بالمدارس الحكومية خلال العام الدراسي المقبل 2023-2024 وأيضا استكمال أوراق التقديم للطالب والخضوع امتحانات القبول التي تعقدها المدارس للطلاب الجدد.

الأوراق المطلوبة للتقديم في المدارس الحكومية 2024

يمكن لولي الأمر الطالب المتقدمين للالتحاق بالمدارس الحكومية للعام الدراسي المقبل 2023-2024 تجهيز الأوراق التالية للتقديم الرسمي في المدرسة المرشح لها الطالب:-

1 - شهادة ميلاد الطالب حديثة.

2 - صورة من بطاقة ولي الأمر سارية.

3- عدد 8 صور شخصية للطالب المتقدم.

4 - إيصال مرافق للعقار محل سكن الطالب.

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