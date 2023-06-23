الحق التقديم.. موعد انتهاء تقديم المدارس الحكومية 2023

اقترب موعد انتهاء التقديم على المدارس الحكومية للعام 2023، وذلك مازاد البحث من قبل أولياء الأمور عبر محرك "جوجل" حول ذلك الموعد، وجاء عقب أن أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني عن موقع للتقديم.

ونقدم لكم من خلال هذه السطور موعد انتهاء تقديم المدارس الحكومية 2023:

موعد انتهاء تقديم المدارس الحكومية 2023

يحاول الأهالي المتأخرين في التقديم على المدارس الإبتدائية التعرف على معاد الانتهاء من التقديم بالمدارس، وكانت أعلنت عن فتح باب التقديم إلى المدارس الحكومية في يوم 1 يونيو وينتهي التقديم في يوم 30 يونيو، ويمكن التحويل من مدرسة لأخرى بداية من يوم 1 يونيو وحتى يوم 15 أغسطس.

وكانت أتاحت وزارة التربية والتعليم موقع يمكن من خلاله التسجيل في المدارس الحكومية والتجريبية للصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال، عبر رابط مخصص، كما يتبع عدة خطوات وهي:

الدخول علي رابط التقديم في المدارس الحكومية 2023 بالضغط هنــا.

-الضغط على كلمة حساب جديد، ثم كتابة اسم الطالب والمحافظة وتاريخ ميلاد الطالب وتحديد الجنس والضغط ورقم ولي أمرالطالب، مع الضغط على كلمة حفظ واستمرار.

-ثم يحدد المحافظة والمركز والعنوان ورقم الهاتف، ثم كتابة رقم المرور وتسجيل حساب للطفل في المدارس الحكومية.

-ثم يتم التسجيل في المدارس الحكومية بعد إنشاء الحساب، والضغط على تسجيل الدخول عن طريق رقم هاتف ولي الأمر وكلمة المرور.

-ويليه الضغط على إضافة كلمة طلب ثم تحديد التسجيل في المدارس الحكومية الصف الأول الابتدائي.

-وكتابة الرقم القومي للطالب وتاريخ الميلاد والاسم ومحافظة الطالب، ومحل الميلاد لولي الأمر، ثم الضغط على حفظ واستمرار.

شروط التقديم بالمدارس الحكومية: