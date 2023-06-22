مع بداية شهر يونيو، حرص أولياء الأمور على معرفة لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024، خوفًا من التخلف عن موعد التقديم.

وحددت وزارة التربية والتعليم في مصر والتعليم الفني، رابط تقديم الصف الأول الابتدائي في المدارس الحكومية، بموقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم وهو «بوابة مركز المعلومات» والذي بدأ يوم 1 يونيو 2023 يستمر إلى يوم 30 يونيو 2023، منوها إلى أنَّ سن القبول يفضل ألا يقل عن عمر 6 سنوات ولا يزيد على عمر 9 سنوات.

لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

وتستعرض “الدستور” في هذا التقرير القادم رابط التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024، وخطوات التقديم.

وأكّدت وزارة التربية والتعليم في مصر، أنَّ التقديم للصف الأول الابتدائي في العام الدراسي المقبل سيكون من خلال ولي الأمر عبر لينك تقديم الصف الأول الابتدائي لعام 2023، إذ سيتمّ تسجيل الدخول باستخدام “الرقم القومي” للمتقدم، منوها إلى أنَّه في حالة وجود تعسر ولي الأمر بالتسجيل الإلكتروني سيتّم التوجه إلى المدرسة التي سيرغب التقدم لها ويكون معه صورة من شهادة الميلاد.

التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وشددت وزارة التربية والتعليم في مصر، على تسجيل البيانات طبقاً لشهادة الميلاد الخاصة بالتلميذ أثناء التقديم للطلاب في الصف الأول الابتدائي، مشيرًا إلى أنَّه سيتمّ تشكيل لجان التنسيق في المديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن وفقا لشهادة الميلاد الأصلية وطبقا للمربع السكني بما سيحقق الكثافة المعتدلة.

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي

وتكون خطوات التقديم في الصف الأول الابتدائي بالعام الدراسي 2023-2024 بالموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم:-

الدخول على الموقع الرسمي بوزارة التربية والتعليم وهو «بوابة مركز المعلومات». الدخول على رابط التقديم للصف الأول الابتدائي. الدخول من خلال الرقم القومي لولى الأمر. وفي حالة عدم امتلاك “ولي الأمر” حسابًا بموقع التقديم للصف الأول الأبتدائي يكون عليه إنشاء حساب جديد والقيام بملء البيانات المطلوبة لإجراء كافة خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي. ثم إدخال البيانات الأساسية: وهي الاسم بالكامل رباعي وكتابة الرقم القومي لولي الأمر أو الشخص الواصي والمحافظة (محل الميلاد) وتاريخ الميلاد.

شروط التقديم في الصف الأول الابتدائي