تعرف على موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023/ 2024

موعد بدء العام الدراسى الجديد 2023/ 2024 من الأمور التى يتزايد البحث عنها خلال الساعات القليلة الماضية من خلال الدخول على مؤشر البحث "جوجل".

"الدستور" يستعرض من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تحيط بهذا الأمر.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023/ 2024

وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى تقوم بوضع خريطة زمنية كل عام لتحديد موعد الدراسة وحسب تلك الخريطة الزمنية فإن موعد الدراسة للعام الدراسى 2023/ 2024 يكون بنهاية شهر سبتمبر 2023 أو فى بداية شهر أكتوبر 2023.

وعلى صعيد متصل، ترددت أنباء عن قيام وزارة التربية والتعليم بوضع الخطة الزمنية للعام الدراسى الجديد 2023 /2024 وهى الخطة التى تحدد موعد بدأ العام الدراسى وموعد انتهائه وموعد الامتحانات لجميع صفوف النقل وكذلك موعد امتحان الشهادات، بالإضافة لتحديد موعد الإجازات الخاصة بنصف العام ونهاية العام الدراسى وغيرها من الإجازات المقررة بسبب العديد من المناسبات الدينية والوطنية.

وفى نفس الاتجاه، كانت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بدأت فى استقبال طلبات الالتحاق بمدارسها المختلفة لمراحل رياض الأطفال و طلاب الصف الأول الابتدائي وذلك بداية من الشهر الحالى حتى نهايته.

رابط التقديم لمرحلة رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023/ 2024

حددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى رابط للتقديم لمرحلة رياض الأطفال على مستوى محافظات الجمهورية وهو

https://emis.gov.eg/.

الأوراق المطلوبة للتقديم لمرحلة رياض الأطفال 2023 /2024

هناك عدة أوراق مطلوب من ولى الأمر توفيرها للتقديم فى مرحلة رياض الأطفال للمدارس المختلفة بجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، بحسب توجيهات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى وهى:

1- إحضار شهادة ميلاد الطالب حديثة، 2 نسخة.

2-إحضار صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم بشرط أن تكون البطاقة سارية.

3ـ يقوم ولى الأمر بتقديم البطاقة الصحية للطالب، والطوابع الصحية على دفتر التأمين الصحي.

4- إحضار عدد 8 صور شخصية حديثة للطالب.

5- إحضار وصل مياه أو كهرباء حديث ويجب أن يكون باسم الأب أو الجد للأب أو تقديم صورة من عقد إيجار موثق بتاريخ عام سابق والأصل للاطلاع عليه.