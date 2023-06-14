موعد بداية العام الدراسى الجديد 2023-2024 فى المدارس

تستمر عمليات البحث في محرك جوجل من قبل أولياء الأمور والطلاب، عن موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024، وخاصة بعد إعلان المديريات التعليمية بجميع محافظات الجمهورية نتائج نهاية العام الدراسي 2022-2023 لصفوف النقل من الرابع الابتدائي حتى الثاني الثانوي، وإعلان نتائج الشهادة الإعدادية فى جميع المحافظات.

موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024

ومن المقرر أن تعلن وزارة التربية والتعليم، موعد بداية العام الدراسي الجديد 2023-2024 والخريطة الزمنية، بعد انتهاء أعمال امتحانات الثانوية العامة للدور الأول والثاني واعتماد نتيجة شهادة إتمام الدراسة بمرحلة الثانوية العامة للعام الدراسي 2022/2023 إلى جانب إعلان نتائج الدبلومات الفنية.

موعد إعلان الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد

ومن المرجح أن تعلن وزارة التربية والتعليم، الخريطة الزمنية للعام الدراسي المقبل بشهر أغسطس المقبل، وتحدد الخريطة الزمنية للعام الدراسي الجديد، وموعد بدء الدراسة ومواعيد امتحانات صفوف النقل والشهادة الإعدادية بالفصل الدراسي الأول، إلى جانب موعد بداية ونهاية إجازة نصف العام الدراسي 2023-2024 وموعد بدء الفصل الدراسي الثاني.

وتوضح وزارة التربية والتعليم بالخريطة الزمنية مواعيد امتحانات نهاية الفصل الدراسي الثاني لصفوف النقل والشهادة الإعدادية إلى جانب مواعيد امتحانات شهادتي الثانوية العامة والدبلومات الفنية لجميع الشعب والتخصصات.

تقديم الصف الأول الابتدائي ورياض الأطفال للعام الدراسي الجديد

جدير بالذكر أن وزارة التربية والتعليم، فتحت باب التقديم إلكترونيا عبر بوابة مركز معلومات وزارة التربية والتعليم للصف الأول الابتدائي والمستوى الأول لرياض الأطفال بالمدارس الحكومية للعام الدراسي الجديد 2023/2024 مطلع شهر يونيو الجاري، ومن المقرر انتهاءه يوم 30 يونيو 2023.

يأتي ذلك في ضوء حرص وزارة التربية والتعليم، على التيسير على الطلاب وأولياء الأمور

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