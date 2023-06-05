الإثنين 05 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

تعرف على لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

يبحث الكثير من أولياء الأمور من خلال السوشيال ميديا، ومواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، ومن خلال موقع البحث الأكثر شهرة "جوجل"، عن لينك تقديم الصف الاول الابتدائي 2024 ، خاصًة مع فتح التقديم على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، ويحرص أولياء الأمور دائمًا في البحث عن موعد تقديم أولى ابتدائي 2023.

 

لينك تقديم الصف الاول الابتدائي 2024

 

ويرصد "الدستور" طرق الحصول والتقديم على لينك تقديم الصف الاول الابتدائي 2024، في سياق السطور التالية.

 

نشرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، لينك تقديم الصف الأول الابتدائي 2024 بالمدارس الحكومية، على موقعها الرسمي لوزارة التربية والتعليم «بوابة مركز المعلومات» والذي بدأ يوم 1 يونيو يستمر حتى يوم 30 يونيو 2023، مشيرة إلى أن سن القبول يجب ألا يقل عن 6 سنوات ولا يزيد على 9 سنوات.

 

يذكر أن تسجيل البيانات سيكون وفقاً لشهادة الميلاد الخاصة بالطالب أثناء التقديم للصف الأول الابتدائي، كما أنه سيتم تشكيل لجان التنسيق بالمديريات مسئولياتها مراجعة ومطابقة السن طبقاً لشهادة الميلاد الأصلية والمربع السكني بما يحقق الكثافة المعتدلة. 

نتيجة تقديم رياض الأطفال بالمدارس التجريبية 2023

رابط تقديم رياض الأطفال للعام الدراسي الجديد 2023-2024

خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي 2023

وعن خطوات التقديم للصف الأول الابتدائي للعام الدراسي 2023-2024 على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم، من خلال الخطوات في السطور التالية.

 

- الدخول على الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم بوابة مركز المعلومات

 

- الدخول إلى رابط التقديم للصف الأول الابتدائي.

 

- الدخول بالرقم القومي لولى الأمر.

 

- وفي حالة عدم امتلاك ولي الأمر حسابًا على موقع التقديم للصف الأول الابتدائي عليه إنشاء حساب جديد وملء البيانات المطلوبة لإجراء خطوات تقديم الصف الأول الإبتدائي.

 

- إدخال البيانات الأساسية: الاسم بالكامل رباعي والرقم القومي لولي الأمر أو الواصي والمحافظة (محل الميلاد) تاريخ الميلاد.

 

- حفظ البيانات.

 

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